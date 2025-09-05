Η προθεσμία για την υποβολή τριών κατηγοριών εκκρεμών φορολογικών δηλώσεων λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Τα αναδρομικά των μισθωτών εργαζομένων και των συνταξιούχων

Οι μισθωτοί εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και οι αγρότες πρέπει έως το τέλος του έτους να υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, myAADE για τα αναδρομικά ποσά της περιόδου 2015-2023. Μόλις εκδοθεί το νέο εκκαθαριστικό σημείωμα των παραπάνω, στη συνέχεια ο φόρος που θα βεβαιωθεί θα πρέπει είτε να εξοφληθεί εφάπαξ έως τις 31 Ιανουαρίου 2026, είτε να ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση των 24/48 δόσεων.

Υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των αποβιωσάντων

Υπενθυμίζεται ότι, έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2025 γίνεται η εμπρόθεσμη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των αποβιωσάντων για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2024 από τους νόμιμους κληρονόμους. Διευκρινίζεται πως αυτό είναι για τα εισοδήματα που απέκτησαν οι αποβιώσαντες το περασμένο έτος μέχρι την ημερομηνία του θανάτου τους.

Τι ισχύει για τους πολίτες που έχουν υποβάλει αίτηση για μεταφορά φορολογικής κατοικίας

Εάν ένας φορολογικός κάτοικος της Ελλάδας μετέφερε το 2024 την κατοικία του στο εξωτερικό, τότε η υποβολή της σχετικής δήλωσης θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2025.