Η αεροπορική βιομηχανία βιώνει μια «τέλεια καταιγίδα» που έχει αναδείξει απρόσμενους νικητές: τις εταιρείες leasing αεροσκαφών. Σήμερα, πάνω από το 50% των εμπορικών αεροπλάνων στον κόσμο δεν ανήκουν στις ίδιες τις αεροπορικές, αλλά σε funds και εξειδικευμένους επενδυτές που τα νοικιάζουν με υψηλές αποδόσεις. Το φαινόμενο αυτό δεν είναι καινούργιο, αλλά η συγκυρία το έχει απογειώσει.

Από τη μια, η παραγωγή νέων αεροσκαφών έχει «κολλήσει». Η Airbus και η Boeing αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού – από ελλείψεις σε εξαρτήματα και ημιαγωγούς έως καθυστερήσεις σε κινητήρες – με αποτέλεσμα οι παραδόσεις να είναι έως και 30% χαμηλότερες από τον προγραμματισμό. Εκτιμάται ότι με τους σημερινούς ρυθμούς θα χρειαστούν 14 χρόνια για να καλυφθεί η υφιστάμενη ζήτηση. Από την άλλη, η τουριστική κίνηση έχει εκτοξευθεί. Το 2024 οι επιβάτες ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα προ πανδημίας επίπεδα, ενώ το 2025 καταγράφεται ήδη νέα άνοδος.

Αυτή η αντίφαση – υψηλή ζήτηση, περιορισμένη προσφορά – εκτόξευσε τα ενοίκια. Ένα Airbus A320neo ή ένα Boeing 737 Max κοστίζουν πλέον πάνω από 400.000 δολάρια τον μήνα για leasing, επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από το 2008. Οι αεροπορικές, αναγκασμένες να επεκτείνουν γρήγορα τα δρομολόγιά τους, προτιμούν να μισθώνουν παρά να αγοράζουν, διασφαλίζοντας ευελιξία.

Τα αποτελέσματα είναι θεαματικά για τις εταιρείες του κλάδου. Η AerCap, η μεγαλύτερη εταιρεία leasing παγκοσμίως, αύξησε τα έσοδά της από 4,9 δισ. ευρώ το 2019 σε πάνω από 8 δισ. το 2024, με τα κέρδη να τετραπλασιάζονται στα 2,4 δισ. ευρώ. Η Air Lease, αντίστοιχα, απορροφήθηκε πρόσφατα από κοινοπραξία επενδυτών (Sumitomo, SMBC Aviation, Apollo, Brookfield) σε συμφωνία 6,3 δισ. δολαρίων, κίνηση που δείχνει το βάρος του κλάδου.

Οι αναλυτές προειδοποιούν πάντως ότι αυτή η «χρυσή εποχή» δεν θα κρατήσει για πάντα. Όσο οι αλυσίδες εφοδιασμού αποκαθίστανται και οι κατασκευαστές αυξάνουν την παραγωγή, η εξάρτηση από leasing θα περιοριστεί και οι τιμές θα πιεστούν. Μέχρι τότε, οι «σπιτονοικοκύρηδες του αέρα» απολαμβάνουν μια πρωτοφανή ευφορία, γράφοντας τα μεγαλύτερα κέρδη στην ιστορία του κλάδου.