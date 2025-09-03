Οι χώρες που συμμετέχουν στην προγραμματισμένη συνάντηση της «συμμαχίας προθύμων» για την υποστήριξη της Ουκρανίας που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στο Παρίσι εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσκαλέσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η συνάντηση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, και όπως ανέφερε εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης, «δεν μπορώ να προκαταλάβω τίποτα, αλλά υπάρχουν συζητήσεις για να προσκληθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ».

Οι ευρωπαίοι ηγέτες είναι έτοιμοι να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία αναμένοντας και συγκεκριμένη υποστήριξη από την αμερικανική πλευρά, είχε ανακοινώσει την Τρίτη η γαλλική προεδρία.

«Είμαστε έτοιμοι»

«Σε πολιτικό επίπεδο, το ουσιαστικό μήνυμα που θα δοθεί την Πέμπτη είναι, δεδομένης της προόδου των εργασιών που έχουν γίνει τώρα, ότι όχι μόνο είμαστε πρόθυμοι και ικανοί, αλλά ότι είμαστε έτοιμοι. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα», τόνισε ένας σύμβουλος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Ενίσυχη της άμυνας

Στο μεταξύ, η Ουκρανία σχεδιάζει να ενισχύσει την άμυνά της μέσω ενός εκτεταμένου εξοπλιστικού προγράμματος δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο χρηματοδοτείται κυρίως από ευρωπαϊκές χώρες, καθώς η αμερικανική βοήθεια παρουσιάζει τάσεις μείωσης και οι δυτικές εγγυήσεις παραμένουν αβέβαιες.

Κατασκευή πυραύλων

Το Κίεβο επενδύει στην ανάπτυξη εγχώριων πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς και στη δημιουργία ενός νέου μηχανισμού προμηθειών υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ, με στόχο να καταστήσει τον ουκρανικό στρατό τον πυλώνα ασφαλείας που θα αποτρέψει μελλοντικές ρωσικές επιθέσεις.

Μεταπολεμική δύναμη

Όπως αναφέρουν οι New York Times, η ουκρανική κυβέρνηση δεν περιορίζεται στην ενίσχυση του στρατού της κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, αλλά επιδιώκει να δημιουργήσει μια ισχυρή μεταπολεμική στρατιωτική δύναμη που θα αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά οποιασδήποτε ειρηνευτικής διευθέτησης. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, τόνισε πρόσφατα πως «η Ουκρανία πρέπει να γίνει ένας ατσάλινος σκαντζόχοιρος, αδύνατον να υποχωρήσει απέναντι σε πιθανούς εισβολείς».