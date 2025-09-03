«Έχουμε εισέλθει στη δεύτερη φάση της επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών» προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους του πολέμου. Η επιστροφή των ομήρων μας είναι ηθικό και εθνικό καθήκον. Θα συνεχίσουμε τις επιχειρήσεις εναντίον των κύριων οχυρών της Χαμάς μέχρι την ήττα της», αναφέρει ο επίσημος λογαριασμός των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ στο Χ.

Ο ισραηλινός στρατός επικαλείται δηλώσεις του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, υποστρατήγου Εγιάλ Ζαμίρ, σε σημερινή επιτόπια επίσκεψη με θέα την πόλη της Γάζας.

“We have entered the second stage of Operation ‘Gideon’s Chariots’ in order to achieve the objectives of the war. The return of our hostages is a moral and national duty. We will continue operating against Hamas’ main strongholds until its defeat.” -The Chief of the General… pic.twitter.com/FisotLogMc — Israel Defense Forces (@IDF) September 3, 2025

Ισραήλ: Απόρρητη έκθεση καταγράφει αποτυχία της πρώτης φάσης της επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών»

Ένα διαβαθμισμένο έγγραφο των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), που παρουσιάστηκε στις 31/8 από το τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 και επικαλείται η εφημερίδα Times of Israel, καταλήγει ότι η μεγάλης κλίμακας επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών» κατά της Χαμάς τον περασμένο Μάιο απέτυχε να επιτύχει τους βασικούς της στόχους.

Σύμφωνα με το έγγραφο, η επιχείρηση δεν πέτυχε ούτε την ανατροπή της Χαμάς ούτε την απελευθέρωση των ομήρων.

Αν και η στρατιωτική ηγεσία, με πρώτο τον αρχηγό των IDF Εγιάλ Ζαμίρ, έχει δημοσίως επαινέσει την εκστρατεία, η εσωτερική αξιολόγηση είναι καταπέλτης: Αναφέρει ότι «το Ισραήλ έκανε κάθε δυνατό λάθος» κατά τη διάρκειά της.

Η έκθεση κατηγορεί τις δυνάμεις ότι έδρασαν αντίθετα με το δόγμα τους, διαχειρίστηκαν λανθασμένα πόρους, παρείχαν μέσα στη Χαμάς μέσω ανθρωπιστικής βοήθειας, απέτυχαν να επιβάλουν πίεση χρόνου και τελικά εξάντλησαν τις ίδιες τους τις δυνάμεις, προκαλώντας ταυτόχρονα διάβρωση της διεθνούς υποστήριξης.

Όπως σημειώνεται, η Χαμάς διατήρησε τις βασικές προϋποθέσεις επιβίωσης, εκμεταλλεύθηκε τη συγκυρία για να εμφανιστεί ότι καταγράφει επιτυχίες, εξασφάλισε εδάφη και πόρους, και μπόρεσε να διεξαγάγει μια «ψεύτικη εκστρατεία λιμοκτονίας» που επηρέασε το διεθνές περιβάλλον.

Το έγγραφο ασκεί επίσης κριτική στην επιλογή του Ισραήλ να στηριχθεί στη «λογική της αποτροπής» αντί για αποφασιστική νίκη, δίνοντας έμφαση στην αποφυγή απωλειών παρά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων.

Η επαναλαμβανόμενη παρουσία σε ίδιες περιοχές, η φθορά του προσωπικού, η κακή προετοιμασία για ανταρτοπόλεμο και η καθυστέρηση στους ελιγμούς περιγράφονται ως βασικοί λόγοι αποτυχίας.