Η Πολιτεία της Φλόριντα ανακοίνωσε την Τετάρτη τα σχέδιά της για την κατάργηση όλων των υποχρεωτικών εμβολιασμών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απαιτούνται για τη φοίτηση στα δημόσια σχολεία.

Ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης Ρον ΝτεΣάντις, που ενέκρινε την πρωτοβουλία, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει ορισμένα εμβολιαστικά μέτρα μονομερώς, ενώ για άλλες περιπτώσεις απαιτούνται παρεμβάσεις σε νομοθετικό επίπεδο.

Μέχρι σήμερα, όλες οι πολιτείες των ΗΠΑ και η Περιφέρεια της Κολούμπια διατηρούσαν υποχρεωτικούς εμβολιασμούς για την εγγραφή στα δημόσια σχολεία, με δυνατότητες εξαίρεσης που διαφέρουν ανά περιοχή. Στη Φλόριντα, οι μαθητές έπρεπε να είναι εμβολιασμένοι κατά νόσων όπως η ιλαρά, η παρωτίτιδα, η πολιομυελίτιδα, η ανεμοβλογιά και η ηπατίτιδα Β, εκτός αν υπήρχε εξαίρεση για ιατρικούς ή θρησκευτικούς λόγους.

Η νέα αυτή πολιτική έχει προκαλέσει ανησυχία στην επιστημονική κοινότητα. Ο επικεφαλής υγειονομικός αξιωματούχος της Πολιτείας, που έχει υιοθετήσει θέσεις αντίθετες προς τις επίσημες κατευθυντήριες οδηγίες δημόσιας υγείας, είχε ζητήσει πέρυσι την παύση της χρήσης των mRNA εμβολίων κατά του κορωνοϊού, επικαλούμενος αβάσιμους ισχυρισμούς για γενετικές επιπτώσεις. Επιπλέον, έγινε ο πρώτος αξιωματούχος που συνέστησε τη διακοπή της φθορίωσης του πόσιμου νερού, μια πρακτική που έχει αναγνωριστεί διεθνώς για τα οφέλη της στη στοματική υγεία.

Η απόφαση έχει δεχθεί έντονη κριτική. Ο παιδίατρος και ειδικός σε θέματα εμβολιασμού, Πολ Όφιτ, προειδοποίησε για σοβαρούς κινδύνους. «Μπορούμε να αναμένουμε ότι η ιλαρά θα επιστρέψει με ορμή», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η κατάργηση των υποχρεωτικών εμβολιασμών είναι «μια άνευ προηγουμένου κίνηση που θα θέσει τα παιδιά μας σε περιττό κίνδυνο».

Τέλος η συζήτηση αναμένεται να μεταφερθεί και στο πολιτειακό νομοθετικό σώμα, καθώς ορισμένες αλλαγές απαιτούν ψήφιση νέων νόμων.

Πηγή: Washington Post