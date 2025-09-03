Την κατηγορηματική αντίθεσή της στην υποβάθμιση των Νομικών Σπουδών μέσω των ελλιπών προγραμμάτων που αποτελούν τη βάση ορισμένων ιδιωτικών Νομικών Σχολών διατυπώνει η Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας εξετάζοντας μάλιστα την εκ νέου προσφυγή στη δικαιοσύνη σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που έχει θέσει το Συμβούλιο της Επικρατείας με την απόφασή του για τα μη κρατικά πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Υπό αυτό το πρίσμα το ΔΣ του ΔΣΑ επ’ αφορμή πρόσφατων δημοσιεύσεων που ερείδονται σε στοιχεία αναρτημένα στον σχετικό ιστότοπο για τα προγράμματα σπουδών κάποιων Ιδιωτικών Νομικών Σχολών που πρόσφατα εγκρίθηκαν από τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΕΘΑΑΕ), εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεση στην υποβάθμιση των Νομικών Σπουδών, μέσω τέτοιων προγραμμάτων ελλιπούς νομικής πληρότητας. Επισημαίνει δε, ότι η αδειοδότηση Νομικών Σχολών στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της Χώρας, θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τη Νομική Κομοτηνής, ζήτημα που πέραν της ακαδημαϊκής τυγχάνει και μείζονος εθνικής σημασίας.

Έτσι, οι πρόεδροι των δικηγορικών συλλόγων της χώρας στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους αποφάσισαν να ζητήσουν αντίγραφα του φακέλου αδειοδότησης, για να ελέγξουν το σύνολο των κατά νόμο απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων καθώς και των εγκριθέντων προγραμμάτων ενώπιον των τριών νέων Ιδιωτικών Νομικών Σχολών της Χώρας. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί η βασιμότητα των αναρτήσεων για Προγράμματα Σπουδών που έχουν τυχόν εγκριθεί ή η έλλειψη απαιτούμενων, εν μέρει ή εν όλω, δικαιολογητικών, θα προβεί σε δικαστική προσφυγή κατά των εγκριτικών διοικητικών πράξεων και των εκδοθησόμενων τυχών Υπουργικών Αποφάσεων.