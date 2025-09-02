Η πολιτική κρίση στο Ισραήλ βαθαίνει, καθώς ο Υπουργός Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αμιτσάι Ελιγιάχου, ζητά επανεξέταση της θητείας του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΑΓΕΕΘΑ), αντιστράτηγου Εγιάλ Ζαμίρ, με φόντο αναφορές για εντάσεις μεταξύ του ίδιου, του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και μελών του υπουργικού συμβουλίου.

Μιλώντας στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan, ο ακροδεξιός υπουργός δήλωσε πως αν ο Ζαμίρ «δεν γνωρίζει πώς να οδηγήσει το Ισραήλ σε νίκη στη Γάζα», τότε θα πρέπει να παραιτηθεί. Προχώρησε μάλιστα σε ακραίες ιστορικές αναλογίες, συγκρίνοντάς τον με «στρατηγούς του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου που ήθελαν να συνάψουν ειρήνη με τον Χίτλερ, αποδυναμώνοντας την πίστη του λαού στη νίκη».

Η συγκεκριμένη δήλωση προκάλεσε αίσθηση, χωρίς να είναι σαφές σε ποιους στρατηγούς αναφερόταν. Ιστορικά, αν και υπήρξαν πολιτικές φωνές υπέρ της ειρήνης με τη ναζιστική Γερμανία, δεν υπάρχουν τεκμηριωμένες περιπτώσεις στρατιωτικών αξιωματούχων στις Συμμαχικές Δυνάμεις που υιοθέτησαν τέτοια στάση.

Ο Ελιγιάχου υποστήριξε ότι ο Ζαμίρ παραπλανά την πολιτική ηγεσία και κάλεσε σε επανεξέταση του ρόλου του, λέγοντας:

«Αν είναι γενναίος απέναντι στο Ιράν και τους Χούθι, αλλά αδύναμος απέναντι στη Γάζα, τότε πρέπει να ξαναδούμε το μέλλον του». Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της επιβολής στρατιωτικού νόμου στη Λωρίδα της Γάζας και της πλήρους ισραηλινής κυριαρχίας στην περιοχή.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται λίγες ημέρες μετά τη διαρροή πληροφοριών περί έντονης διαφωνίας μεταξύ του ΑΓΕΕΘΑ και υπουργών της κυβέρνησης, με φόντο τη στρατηγική της ισραηλινής εκστρατείας στη Γάζα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Channel 13, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου την Κυριακή, ο Ζαμίρ φέρεται να εξέφρασε στήριξη σε μια σταδιακή συμφωνία με τη Χαμάς, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Υπουργού Οικισμών και Εθνικών Έργων, Ορίτ Στροκ. Η Στροκ φέρεται να κατηγόρησε τον Ζαμίρ για δειλία, επικαλούμενη μάλιστα το βιβλικό εδάφιο:

«Υπάρχει κανείς φοβισμένος και απογοητευμένος; Ας επιστρέψει στο σπίτι του, μήπως αποθαρρύνει και τους συντρόφους του».

Το ίδιο ρεπορτάζ υποστηρίζει ότι ο Ζαμίρ επέπληξε τον πρωθυπουργό και άλλους υπουργούς, κατηγορώντας τους πως μόλις πρόσφατα άρχισαν να αντιμετωπίζουν σοβαρά τη Χαμάς, χρησιμοποιώντας τη σύγκρουση ως πρόσχημα για την κλιμάκωση της στρατιωτικής εκστρατείας, αντί για μια πιθανή συμφωνία ανταλλαγής ομήρων.

Ο ανώτατος στρατιωτικός αξιωματούχος προειδοποίησε πως η πλήρης κατάληψη της Πόλης της Γάζας θα οδηγήσει σε μακρόχρονη και εξουθενωτική κατοχή, καλώντας την πολιτική ηγεσία να «συνειδητοποιήσει τις συνέπειες» των αποφάσεών της, σύμφωνα με πληροφορίες του Ynet.

Από την πλευρά του, σύμφωνα με το Channel 12, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε τον Ζαμίρ ότι τον υπονομεύει μέσω ανεπίσημων ενημερώσεων προς τα ΜΜΕ, ενώ του άσκησε κριτική για την υποστήριξή του σε ενδεχόμενη συμφωνία για την απελευθέρωση ομήρων.

Τέλος το πολιτικό και στρατιωτικό ρήγμα φέρνει στο φως τις εσωτερικές εντάσεις που επικρατούν εντός της ισραηλινής κυβέρνησης και των ενόπλων δυνάμεων, σε μια περίοδο κρίσιμη για την πορεία του πολέμου στη Γάζα και τις διεθνείς πιέσεις για κατάπαυση του πυρός και επίτευξη συμφωνίας.