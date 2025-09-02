Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε η κρίσιμη συνάντηση του Γάλλου πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού με την επικεφαλής της Εθνικής Συσπείρωσης, Μαρίν Λεπέν, και τον πρόεδρο του κόμματος Ζορντάν Μπαρντελά, σε μια ύστατη προσπάθεια της κυβέρνησης να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική στήριξη και να αποφύγει την κατάρρευση εν όψει της επικείμενης ψήφου εμπιστοσύνης.

«Το θαύμα δεν συνέβη. Η σημερινή συνάντηση δεν αλλάζει τη θέση μας», δήλωσε ο Μπαρντελά στους δημοσιογράφους το μεσημέρι της Τρίτης, επιβεβαιώνοντας την άρνηση του κόμματος να στηρίξει την κυβέρνηση.

Η ηγεσία της Εθνικής Συσπείρωσης επέκρινε έντονα την επιλογή του Μπαϊρού να προχωρήσει σε περικοπές ύψους 43,8 δισ. ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό, κατηγορώντας τον ότι δεν έδωσε επαρκή έμφαση στον περιορισμό του κόστους της μετανάστευσης και της συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Αν το ερώτημα είναι αν έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση, η απάντηση είναι ξεκάθαρα όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαρίν Λεπέν.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας βρίσκεται σε διαρκή επαφή με κόμματα από όλο το πολιτικό φάσμα, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει στήριξη ενόψει της κρίσιμης ψηφοφορίας που έχει οριστεί για τη Δευτέρα. Ωστόσο, τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ήδη προαναγγείλει ότι θα καταψηφίσουν την κυβέρνηση, η οποία λειτουργεί με μειοψηφία στο κοινοβούλιο.

Σε περίπτωση πτώσης της κυβέρνησης Μπαϊρού, η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο για τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, καθώς δεν διαφαίνεται σαφής πολιτική διέξοδος. Οι περισσότερες πολιτικές δυνάμεις εμφανίζονται απρόθυμες να στηρίξουν μέτρα λιτότητας ή περικοπές, παρά τις αυξανόμενες ανησυχίες για το δημοσιονομικό έλλειμμα και τις πιέσεις από τις αγορές.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του Μακρόν, έχουν ήδη ξεκινήσει παρασκηνιακές διαβουλεύσεις για τον εντοπισμό πιθανού διαδόχου του Φρανσουά Μπαϊρού στο αξίωμα του πρωθυπουργού.

Ανησυχία στις αγορές – Στο υψηλότερο επίπεδο 16ετίας οι αποδόσεις των 30ετών ομολόγων

Το πολιτικό αδιέξοδο στη Γαλλία έχει άμεσο αντίκτυπο και στις αγορές, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τη σταθερότητα της κυβέρνησης και την πορεία των δημόσιων οικονομικών προκαλεί έντονες αναταράξεις.

Συγκεκριμένα, οι αποδόσεις των 30ετών κρατικών ομολόγων της Γαλλίας σκαρφάλωσαν σήμερα στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2009, φτάνοντας στο 4,513% καταγράφοντας αύξηση 6,5 μονάδων βάσης μέσα σε μία ημέρα.

Τέλος η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις ανησυχίες για το δημοσιονομικό κόστος του πολιτικού αδιεξόδου και για το πώς θα ανταποκριθεί η γαλλική οικονομία στις ανάγκες μείωσης του ελλείμματος, ειδικά εντός του αυστηρού πλαισίου της Ευρωζώνης.