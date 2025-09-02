Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και επίσημα ο Ντανιέλ Ποντένσε, με τον Πορτογάλο να είναι έτοιμος για την τρίτη του θητεία με τα ερυθρόλευκα. Οι νταμπλούχοι Ελλάδος ανακοίνωσαν την απόκτηση τουποδοσφαιριστή με τη μορφή δανεισμού από την Αλ Σαμπάμπ.

Ο Πορτογάαλος εξτρέμ επιστρέφει στον Πειραιά, ύστερα από το πρώτο του πέρασμα από τον Ολυμπιακό (καλοκαίρι του 2018 – Ιανουάριο του 2020) και την τελευταία του παρουσία τη σεζόν 2023-24.

Με τους «ερυθρόλευκους» έχει κατακτήσει την Super League το 2020 και το Conference League (2023-24). Συνολικά, στις δύο προηγούμενες θητείες του με τα ερυθρόλευκα, ο 30χρονος είχε 28 γκολ και 27 ασίστ σε 115 συμμετοχές, σε όλες τις διοργανώσεις.