Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι σήμερα, στις 12:00 το μεσημέρι, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, θα προχωρήσει σε επίσημη δήλωση σχετικά με τα ευρήματα της έως τώρα αστυνομικής έρευνας που αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η τοποθέτηση του υπουργού θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.
Φάμελλος: «Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο για το συμφέρον του λαού και της χώρας»
Ο Σωκράτης Φάμελλος ζητά ξεκάθαρα πολιτική αλλαγή, τονίζοντας την ανάγκη για μια προοδευτική κυβέρνηση με βαθιές μεταρρυθμίσεις σε όλα τα επίπεδα
Δόμνα Μιχαηλίδου: «Τη Τρίτη, στη Βουλή το νομοσχέδιο για την Κοινωνική Αντιπαροχή»
Ξεκινά αύριο στη Βουλή η συζήτηση για το νομοσχέδιο Κοινωνικής Αντιπαροχής. Με αξιοποίηση ανενεργών στρατοπέδων και δημόσιων ακινήτων, αυξάνεται το οικιστικό απόθεμα και θεσπίζεται η Κοινωνική Μίσθωση για προσιτή στέγη.
Απάντηση του υπουργείου Ανάπτυξης στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τις επενδύσεις
Το Υπουργείο Ανάπτυξης τονίζει ότι η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στις επενδύσεις με αύξηση άνω του 60%, όταν η ΕΕ έχει 1,2% και η Ευρωζώνη μείωση 0,3%. Η βιομηχανία ενισχύεται και οι βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη έχουν τεθεί.
Σφοδρή αντιπαράθεση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για την «Μαύρη Βίβλο» και την οικονομία εν όψει ΔΕΘ
Εντείνεται η αντιπαράθεση ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ με αφορμή την παρουσίαση της «Μαύρης Βίβλου» από την Χαριλάου Τρικούπη για την εξαετή διακυβέρνηση της ΝΔ, όπου η κάθε πλευρά επιμένει να παρουσιάζει τα δικά της στοιχεία και επιχειρήματα σχετικά με την οικονομική και κοινωνική πορεία της χώρας. Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι τα επίσημα στοιχεία […]
Νίκη Κεραμέως στο Live News για το 13ωρο: Δεν είναι κάτι καινούργιο, ισχύει από το 2023
Για τις προβλέψεις του νέου εργασιακού νομοσχεδίου μίλησε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, σε συνέντευξή της στο Live News, δίνοντας διευκρινίσεις για τη ρύθμιση του 13ώρου και παρουσιάζοντας βασικές αλλαγές που αφορούν τους εργαζόμενους. Με αφορμή το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει ότι ένας εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται έως […]