Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι σήμερα, στις 12:00 το μεσημέρι, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, θα προχωρήσει σε επίσημη δήλωση σχετικά με τα ευρήματα της έως τώρα αστυνομικής έρευνας που αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η τοποθέτηση του υπουργού θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.

