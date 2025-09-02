Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή ο Σπύρος Κοκοτός, ο άνθρωπος που μετέτρεψε την Ελούντα από μικρό ψαροχώρι της βόρειας Κρήτης σε διεθνή προορισμό πολυτελούς τουρισμού.

Ο Κοκοτός υπήρξε δημιουργός εμβληματικών ξενοδοχείων, όπως τα Elounda Beach, Elounda Bay, Elounda Mare, Porto Elounda και Elounda Peninsula, καθιστώντας την περιοχή σημείο αναφοράς στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.

Τον θάνατό του ανακοίνωσε ο γιος του με συγκινητική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, αναφέροντας ότι ο «καπετάν Σπύρος» έφυγε ήσυχος, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του.