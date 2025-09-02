Η προοπτική για μείωση των επιτοκίων του δολαρίου από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και οι αυξανόμενες ανησυχίες για τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ στην ανεξαρτησία της FED οδήγησαν το χρυσό σε νέα ιστορικά υψηλά. Ο χρυσός επίσης ανεβαίνει όταν υπάρχουν σημάδια μακροοικονομικής αβεβαιότητας, όπως γίνεται αυτό το διάστημα στην Ευρώπη ιδιαίτερα με τις ανησυχίες για την οικονομία της Γαλλίας.

Η τιμή του πολύτιμου μέταλλου ξεπέρασε και τα 3.500 δολάρια η ουγγιά, ξεπερνώντας το προηγούμενο ιστορικό ρεκόρ του Απριλίου. Τότε είχε καταγραφεί ξανά μεγάλη στροφή προς το χρυσό όταν ο Τραμπ είχε ανακοινώσει νέους μεγάλους δασμούς στα πλαίσια της «ημέρας απελευθέρωσης», όπως την είχε ονομάσει.

Η νέα άνοδος των τιμών τροφοδοτήθηκε από τις προσδοκίες ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια αυτόν τον μήνα. Ο πρόεδρος της FED, Τζερόμ Πάουελ, άνοιξε την πόρτα σε μια τέτοια μείωση μιλώντας πριν από λίγες ημέρες στο ετήσιο συμπόσιο της κεντρικής τράπεζας στο Ουαιόμινγκ των ΗΠΑ.

Οι αγορές περιμένουν τώρα να δουν νέα έκθεση για την απασχόληση στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, η οποία αναμένεται την Παρασκευή. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να δείξουν ότι η αγορά εργασία γίνεται όλο και πιο υποτονική, αυξάνοντας τα στοιχήματα για πιο χαλαρή δημοσιονομική πολιτική. Αυτό έχει ενισχύσει την ελκυστικότητα πολύτιμων μετάλλων, όπως γίνεται παραδοσιακά σε τέτοιες περιπτώσεις.

Η τιμή spot του χρυσού αυξήθηκε χθες κατά την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία στα επίπεδα των 3.508 δολαρίων, προτού υποχωρήσει ξανά κάτω από τα 3.500 δολάρια, στα 3.497 δολάρια.

Προβλέψεις για 4.000 δολάρια

Οι εισροές χρυσού και σε κεφάλαια που τοποθετούν σε επενδυτικά προϊόντα χρυσού έχουν αναδειχθεί ως σημαντική πηγή ζήτησης που έχει στηρίξει τις τιμές, ανέφερε η Goldman Sachs σε πρόσφατο σημείωμα προς τους πελάτες της. Αναλυτές της επενδυτικής τράπεζας προβλέπουν ότι οι τιμές spot θα φτάσουν τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά μέχρι τα μέσα του επόμενου έτους.

Αγοράζουν χρυσό οι κεντρικές τράπεζες

Οι τιμές του χρυσού έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από τις αρχές του 2023, καθώς οι κεντρικές τράπεζες συνεχίζουν τις μεγάλες αγορές τους. Πέρυσι, το πολύτιμο μέταλλο ξεπέρασε το ευρώ και έγινε το δεύτερο πιο διαδεδομένο περιουσιακό στοιχείο των κεντρικών τραπεζών στον κόσμο μετά το δολάριο, αντιπροσωπεύοντας το 20% των παγκόσμιων επίσημων αποθεματικών. Οι μεγάλοι αγοραστές χρυσού για το 2024 την Ινδία, την Κίνα, την Τουρκία και την Πολωνία, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού.

Ο Τράμπ και η FED

Τόσο ο χρυσός όσο και το ασήμι έχουν δει τις τιμές τους να υπερδιπλασιάζονται τα τελευταία τρία χρόνια, με τους αυξανόμενους κινδύνους στους τομείς της γεωπολιτικής, της οικονομίας και του παγκόσμιου εμπορίου να προκαλούν αυξημένη ζήτηση για τα λεγόμενα ασφαλή καταφύγια που θεωρούνται τα πολύτιμα μέταλλα. Η κλιμάκωση των επιθέσεων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εναντίον της FED φέτος έχει γίνει η τελευταία αιτία ανησυχίας των επενδυτών, με τις ανησυχίες για την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας να απειλούν να διαβρώσουν την εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ, σχολίαζε το Bloomberg.

Οι αγορές περιμένουν αυτό το διάστημα δικαστική απόφαση σχετικά με το εάν ο Τραμπ μπορεί νομικώς να απομακρύνει από τη θέση της το στέλεχος του διοικητικού συμβουλίου της FED, Λίζα Κουκ. Με μια τέτοια κίνηση θα μπορούσαν να αλλάξουν οι ισορροπίες στην κεντρική τράπεζα υπέρ του Τραμπ ο οποίος ζητά πολύ μεγαλύτερες μειώσεις επιτοκίων.

Επίσης άλλο δικαστήριο, έκρινε την περασμένη εβδομάδα ότι οι δασμοί του Αμερικανού προέδρου επιβλήθηκαν παράνομα βάσει νόμου έκτακτης ανάγκης τον οποίο ο Λευκός Οίκος επικαλέστηκε, αυξάνοντας την αβεβαιότητα για το καθεστώς εισαγωγών στις ΗΠΑ και το παγκόσμιο εμπόριο γενικότερα.