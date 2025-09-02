Σε νέο ιστορικό υψηλό εκτινάχθηκε ο χρυσός σήμερα, αγγίζοντας τα 3.501 δολάρια ανά ουγκιά στις πρώτες συναλλαγές στις αγορές της Ασίας. Το προηγούμενο ρεκόρ είχε καταγραφεί μόλις τον Απρίλιο, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη τάση των επενδυτών να τοποθετούνται στο πολύτιμο μέταλλο ως αποθεματικό ασφαλείας σε περιόδους αβεβαιότητας.

Πολλοί επενδυτές εγκαταλείπουν τα παραδοσιακά καταφύγια αξίας, όπως το δολάριο, επιλέγοντας τον χρυσό εν μέσω εντεινόμενων προσδοκιών ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) θα προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων. Παράλληλα, διαρκής είναι η ανησυχία γύρω από την ανεξαρτησία της Fed, ειδικά μετά τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις.

Ανησυχία για την ανεξαρτησία της Fed

Η αμερικανική Δικαιοσύνη δεν έχει ακόμη κρίνει σχετικά με το μέλλον μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Fed, καθώς η Λίσα Κουκ ετέθη εκτός από τον Ντόναλντ Τραμπ – μία κίνηση που ερμηνεύεται από πολλούς ως απειλή για την αυτόνομη λειτουργία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Ο ίδιος ο Τραμπ πιέζει για “άμεση μείωση των επιτοκίων”, τη στιγμή που η αμερικανική οικονομία, παρά τους ισχυρισμούς του, αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις.

Προσδοκίες για μείωση επιτοκίων και άνοδο των επενδύσεων στον χρυσό

Οι αγορές εκτιμούν πως η ερχόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής της Fed, που έχει προγραμματιστεί για τις 16 και 17 Σεπτεμβρίου, θα οδηγήσει σε μείωση επιτοκίων κατά 0,25%. Αυτή η προσδοκία καθιστά λιγότερο ελκυστικά το δολάριο και τα κρατικά ομόλογα, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή ζήτηση για χρυσό.

Το ανοδικό ράλι του χρυσού ενισχύθηκε από το νέο ρεκόρ των 3.501,59 δολαρίων ανά ουγκιά. Το προηγούμενο υψηλό, που είχε καταγραφεί τον Απρίλιο, είχε συνδεθεί με τις αυξανόμενες αβεβαιότητες γύρω από την εμπορική και δασμολογική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ.

Αξιοσημείωτο είναι ότι από την αρχή της χρονιάς η τιμή του χρυσού έχει καταγράψει άνοδο της τάξης του 33%. Η πορεία αυτή αποδίδεται στις κλιμακούμενες ανησυχίες τόσο για γεωπολιτικά ζητήματα – όπως οι κρίσεις σε Ουκρανία και Γάζα – όσο και για το παγκόσμιο εμπορικό περιβάλλον, ιδιαίτερα σε σχέση με τους δασμούς και την αβεβαιότητα στην οικονομική πολιτική.