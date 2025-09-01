Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε σήμερα σε μια σημαντική δήλωση, υποστηρίζοντας ότι η Ινδία προσφέρθηκε να μηδενίσει τους δασμούς της σε αμερικανικά προϊόντα. Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που ο Ινδός πρωθυπουργός, Ναρέντρα Μόντι, εξέφρασε δημόσια την αλληλεγγύη του προς την Κίνα και τη Ρωσία, κάνοντας συστάσεις ενάντια στις εμπορικές πιέσεις που ασκεί η Ουάσινγκτον.

Αν και ο Τραμπ χαρακτήρισε τη σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Ινδίας ως «μονόπλευρη», μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social, υπογράμμισε: «Τώρα προσφέρονται (οι Ινδοί) να μειώσουν τους δασμούς τους στο μηδέν, αλλά είναι αργά. Έπρεπε να το είχαν κάνει χρόνια πριν». Από την πλευρά της, η ινδική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δεν προχώρησε σε άμεσο σχόλιο επί των δηλώσεων Τραμπ. Οι δηλώσεις του πρώην προέδρου έγιναν αφού οι ΗΠΑ επέβαλαν δασμούς έως και 50% σε ινδικά προϊόντα, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την πορεία των διμερών σχέσεων.

Σταθμισμένες εμπορικές σχέσεις εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων

Η σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Ινδίας είχε ενισχυθεί τα προηγούμενα χρόνια, ακόμη και κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Τραμπ, λόγω κοινών ανησυχιών για την αυξανόμενη ισχύ της Κίνας. Ωστόσο, ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει για την επιβολή δασμών στην Ινδία, ειδικά μετά την άρνησή της να διακόψει την αγορά ρωσικού πετρελαίου, μια επιλογή που προσέκρουσε στις αμερικανικές προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

Διαβουλεύσεις για το μέλλον του διεθνούς εμπορίου

Σε ένα νέο πλαίσιο διαλόγου, ο Μόντι και ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, συμφώνησαν την Κυριακή ότι οι χώρες τους πρέπει να λειτουργούν ως «αναπτυξιακοί εταίροι, όχι αντίπαλοι», εξετάζοντας πρακτικούς τρόπους βελτίωσης της εμπορικής τους συνεργασίας. Από την άλλη πλευρά, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ και ο Λευκός Οίκος απέφυγαν να σχολιάσουν τις επαφές που έλαβαν χώρα στην Κίνα, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για τις μελλοντικές εξελίξεις στις σχέσεις κορυφαίων παγκόσμιων δυνάμεων.