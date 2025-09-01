Ένα σοβαρό διατροφικό σκάνδαλο με επίκεντρο την περιοχή του Φροζινόνε (περίπου μία ώρα έξω από τη Ρώμη) απασχολεί τις ιταλικές αρχές, καθώς αποκαλύφθηκε κύκλωμα νοθείας κρέατος που διακινούσε αρνιά από τη Ρουμανία και την Ουγγαρία ως… γνήσιο ιταλικό αρνάκι, και μάλιστα με ετικέτες ΠΓΕ (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη).

Οι καραμπινιέροι της Μονάδας Προστασίας Αγροδιατροφικών Προϊόντων της Ρώμης έβαλαν τέλος στην παράνομη δραστηριότητα, που φέρεται να λειτουργούσε μεθοδικά για καιρό. Πέντε άτομα τελούν πλέον υπό διερεύνηση για τα αδικήματα της εμπορικής απάτης, της χρήσης πλαστών εγγράφων και της διακίνησης δυνητικά επικίνδυνων τροφίμων.

Η μέθοδος της απάτης: Από τη Ρουμανία, «βαφτίζονταν» ιταλικά

Σύμφωνα με τις αρχές, εκατοντάδες κεφάλια αιγοπροβάτων εισάγονταν από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, κυρίως τη Ρουμανία και την Ουγγαρία. Μεταφέρονταν στο σφαγείο εταιρείας στο Φροζινόνε, όπου γινόταν η σφαγή. Στη συνέχεια, το κρέας –ιδίως αρνί (abbacchio)– διοχετευόταν στην αγορά φέροντας ψευδώς ιταλική προέλευση και σε αρκετές περιπτώσεις με την ένδειξη ΠΓΕ, ξεγελώντας καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Οι αρχές κατέσχεσαν περίπου 2.000 κιλά νοθευμένου κρέατος, ενώ εντοπίστηκαν και σοβαρές ελλείψεις στους υποχρεωτικούς κτηνιατρικούς ελέγχους. Σύμφωνα με τα ευρήματα, υπήρξαν παραλείψεις εκ μέρους κτηνιάτρων, οι οποίοι είτε καθυστέρησαν, είτε παρέλειψαν να εξετάσουν τις παρτίδες κρέατος, ιδιαίτερα όσες είχαν εισαχθεί από το εξωτερικό. Έτσι, το κρέας έφτανε στην κατανάλωση χωρίς να πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας και ιχνηλασιμότητας.

Παράλληλοι προβληματισμοί στην Ελλάδα

Αν όλα αυτά ακούγονται γνώριμα στον Έλληνα καταναλωτή, δεν είναι τυχαίο. Αντίστοιχα φαινόμενα “ελληνοποιήσεων” κρέατος, γάλακτος ή τυριών έχουν αποκαλυφθεί πολλές φορές και στη χώρα μας, ιδίως πριν από τις μεγάλες θρησκευτικές περιόδους όπου αυξάνεται η ζήτηση σε αρνί, κατσίκι και γαλακτοκομικά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ελλάδα:

Έχουν εντοπιστεί αρνιά από τη Ρουμανία ή τη Σκοτία που παρουσιάζονταν ως «ντόπια παραγωγής» με ελληνοποιημένα παραστατικά.

Έχουν υπάρξει τυροκομεία που εισήγαγαν φθηνό αγελαδινό γάλα από χώρες των Βαλκανίων και το πουλούσαν ως «ελληνική φέτα».

Οι ελλείψεις σε ελέγχους και ιχνηλασιμότητα, είτε λόγω έλλειψης προσωπικού είτε λόγω αδιαφορίας, έχουν ανοίξει την πόρτα σε τέτοιου είδους νοθείες.

Το πρόβλημα, όπως και στην Ιταλία, δεν είναι μόνο οικονομικό ή εμπορικό. Είναι πρωτίστως θέμα δημόσιας υγείας, διαφάνειας στην εφοδιαστική αλυσίδα και δικαιοσύνης προς τους τίμιους παραγωγούς που παλεύουν να επιβιώσουν στον πρωτογενή τομέα.