Με σκληρή ρητορική και έντονες αιχμές κατά των Ηνωμένων Πολιτειών ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ επιχείρησε να εμφανίσει την Κίνα ως την ηγετική δύναμη ενός νέου, πιο δίκαιου και πολυπολικού συστήματος παγκόσμιας διακυβέρνησης. Κατά την έναρξη της διήμερης Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) στην Τιαντζίν, επεσήμανε πως «οι κανονισμοί μερικών χωρών δεν πρέπει να επιβάλλονται σε άλλες», στοχεύοντας σαφώς την Ουάσινγκτον.

Στήριξη προς τα μέλη του SCO – Οικονομικές παροχές και δάνεια

Στο πλαίσιο της συνόδου, ο Σι δεσμεύτηκε για επιχορηγήσεις ύψους 2 δισ. γιουάν (280 εκατ. δολαρίων) προς τα μέλη του SCO για φέτος, καθώς και για χορήγηση δανείων ύψους 10 δισ. γιουάν (1,4 δισ. δολαρίων) μέσω τραπεζικής κοινοπραξίας τα επόμενα τρία χρόνια. Παράλληλα, επεσήμανε την ανάγκη ενίσχυσης των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών μεταξύ των μελών, προβάλλοντας το μέγεθος των οικονομιών τους ως συγκριτικό πλεονέκτημα.

Νέα πρωτοβουλία παγκόσμιας διακυβέρνησης

Αργότερα την ίδια ημέρα, ο Σι παρουσίασε την «Πρωτοβουλία Παγκόσμιας Διακυβέρνησης», συμπληρώνοντας το πλαίσιο των προηγούμενων τριών πρωτοβουλιών του (για την ασφάλεια, την ανάπτυξη και τον πολιτισμό). Όπως υπογράμμισε:

«Ανυπομονώ να συνεργαστώ με όλες τις χώρες για ένα πιο δίκαιο και ισότιμο σύστημα παγκόσμιας διακυβέρνησης».

Μέσω αυτής της νέας πρότασης, ο Κινέζος ηγέτης προώθησε την πολυμέρεια, υποστηρίζοντας την αύξηση της φωνής των αναπτυσσόμενων χωρών στο διεθνές σκηνικό.

Κατά της ηγεμονίας των ΗΠΑ

Αν και δεν κατονομάστηκε ρητά, η κριτική προς τις ΗΠΑ ήταν διαρκής. Ο Σι κατήγγειλε την «ηγεμονική νοοτροπία», τον «εκφοβισμό» και τη «νοοτροπία του Ψυχρού Πολέμου» – όροι που χρησιμοποιεί συχνά το Πεκίνο για να καταδείξει την εξωτερική πολιτική της Ουάσινγκτον. Επιπλέον, αμφισβήτησε την παγκόσμια εφαρμογή των δυτικών αξιών, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, και κατήγγειλε τη δυτική κυριαρχία σε διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ.

Η Ρωσία στο πλευρό της Κίνας

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος υποστήριξε ότι ο SCO μπορεί να αποτελέσει τη βάση ενός νέου μοντέλου ασφαλείας για την Ευρασία. Όπως ανέφερε: «Το νέο αυτό σύστημα θα αντικαταστήσει τα ξεπερασμένα ευρωκεντρικά και ευρωατλαντικά μοντέλα και θα λάβει υπόψη τα συμφέροντα του ευρύτερου φάσματος χωρών».

Ο ρώσος πρόεδρος δεν παρέλειψε να καταδικάσει την επιρροή της Δύσης και παρουσίασε τον SCO ως εναλλακτική γεωπολιτική πλατφόρμα.

Πούτιν και Μόντι: Συνομίλισαν για την Ουκρανία

Ακόμη τη Δευτέρα, ο Μόντι τόνισε τη στενή σχέση του τόσο με τον οικοδεσπότη όσο και με τον Ρώσο πρόεδρο στη σύνοδο του SCO, αγκαλιάζοντας τον Πούτιν πριν περπατήσουν χέρι-χέρι για να χαιρετήσουν τον Σι. Ακολούθησε μια σύντομη, ζεστή συνομιλία γεμάτη χαμόγελα και γέλια.

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχαν μια σχεδόν ωριαία κατ’ ιδίαν συνάντηση μέσα στη λιμουζίνα της ρωσικής προεδρίας, Aurus, ενώ κατευθύνονταν προς τις επίσημες συνομιλίες τους, όπως μετέδωσαν τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Στην αρχή της συνάντησης, ο Μόντι τόνισε ότι η Ινδία και η Ρωσία έχουν σταθεί αλληλέγγυες ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές, προσθέτοντας πως οι δύο πλευρές διατηρούν συνεχή διάλογο για την κατάσταση στην Ουκρανία. «Χαιρετίζουμε όλες τις πρόσφατες προσπάθειες για ειρήνη», δήλωσε.

Σε ανακοίνωσή του, το ινδικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα της Ουκρανίας. Ο Μόντι επανέλαβε τη στήριξή του στις πρωτοβουλίες για την επίλυση της σύγκρουσης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεση παύση των εχθροπραξιών και την επίτευξη βιώσιμης ειρηνευτικής διευθέτησης.

Επίδειξη στενής σχέσης Σι – Πούτιν

Η προσωπική χημεία μεταξύ των δύο ηγετών ήταν εμφανής. Στο επίσημο δείπνο υποδοχής, οι δύο άνδρες εμφανίστηκαν χαλαροί και εγκάρδιοι, με τους διεθνείς αναλυτές να υπογραμμίζουν την πολιτική σημασία αυτής της εικόνας: ένα ενιαίο μέτωπο Κίνας και Ρωσίας απέναντι στη Δύση.

Στην ομιλία του, ο Πούτιν επέμεινε στις ρωσικές θέσεις, κατηγορώντας τη Δύση για το ξέσπασμα της κρίσης. Δήλωσε ότι η ρωσική εισβολή ήταν απάντηση σε ένα «πραξικόπημα στην Ουκρανία» που υποστηρίχθηκε από δυτικά κράτη.

Επιπλέον, αναφέρθηκε θετικά στη συνάντησή του με τον Τραμπ στην Αλάσκα τον Αύγουστο, την οποία χαρακτήρισε «καθοριστική» για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, σημειώνοντας πως ήδη είχε ενημερώσει τον Σι Τζινπίνγκ «λεπτομερώς» για τα αποτελέσματά της.

Η αντίδραση της Ουκρανίας

Η απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στον πόλεμο της Ουκρανίας από την τελική δήλωση της Συνόδου προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Κιέβου. Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας ανέφερε:«Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι ο μεγαλύτερος πόλεμος στην Ευρώπη από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο δεν έχει αντικατοπτριστεί σε ένα τόσο σημαντικό και θεμελιώδες έγγραφο».

Οι Κινέζοι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν τη φετινή σύνοδο του SCO ως τη μεγαλύτερη έως σήμερα, ανακοινώνοντας πριν από την έναρξή της ότι 20 ηγέτες από όλη την Ασία και τη Μέση Ανατολή θα λάβουν μέρος. Εκτός από τη Ρωσία, την Κίνα και την Ινδία, στο SCO συμμετέχουν επίσης το Ιράν, το Πακιστάν, η Λευκορωσία, η Κιργιζία, το Τατζικιστάν και το Ουζμπεκιστάν.

Εν κατακλείδι η Σύνοδος του Οραγνισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) δεν ήταν μόνο μια διπλωματική συνάντηση, αλλά μια ξεκάθαρη προσπάθεια Κίνας και Ρωσίας να αμφισβητήσουν το δυτικό σύστημα κυριαρχίας. Με τον Σι να θέτει το όραμά του για παγκόσμια διακυβέρνηση και τον Πούτιν να υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα νέο ευρασιατικό σύστημα ασφαλείας, η σύνοδος ανέδειξε το βάθος της στρατηγικής σύμπραξης των δύο χωρών. Μέλη του SCO, εκτός από τη Ρωσία, την Κίνα και την Ινδία, είναι επίσης το Ιράν, το Πακιστάν, η Λευκορωσία, η Κιργιζία, το Τατζικιστάν και το Ουζμπεκιστάν.

