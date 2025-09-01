Σε ηλικία μόλις 30 ετών, η Lucy Guo συγκαταλέγεται ήδη στους νεότερους αυτοδημιούργητους δισεκατομμυριούχους παγκοσμίως, με περιουσία που το Forbes εκτιμά στα 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Παρά τη ραγδαία οικονομική της άνοδο, η ίδια επιμένει ότι η καθημερινότητά της παραμένει αμετάβλητη. «Συνεχίζω να παραγγέλνω προσφορές 1+1 στο Uber Eats και να ψάχνω deals. Νιώθω ακόμα το ίδιο κορίτσι που ήμουν παλιά», δήλωσε πρόσφατα στο CNBC.

Η Guo ίδρυσε μαζί με τον Alexandr Wang την Scale AI, εταιρεία που πρόσφατα αποτιμήθηκε στα 25 δισεκατομμύρια δολάρια μετά από συμφωνία με τη Meta. Παρά την αποχώρησή της το 2018, διατηρεί το 5% των μετοχών της, που σήμερα αξίζει περίπου 1,25 δισεκατομμύρια δολάρια. Το 2022 δημιούργησε την πλατφόρμα Passes, η οποία επιτρέπει σε δημιουργούς περιεχομένου να αυξήσουν τα έσοδά τους.

Παρά τον πλούτο της, η Guo παραμένει πιστή σε έναν λιτό τρόπο ζωής. Μετακινείται με skateboard και δεν διστάζει να ακυρώσει αεροπορικά εισιτήρια για να απολαύσει δωρεάν γεύματα στα lounge των αεροδρομίων. Ωστόσο, δεν διστάζει να επενδύσει σοβαρά, έχοντας πρόσφατα αγοράσει μια έπαυλη στο Hollywood Hills αξίας 29,5 εκατομμυρίων δολαρίων, την οποία εξασφάλισε με έκπτωση σχεδόν 15 εκατομμυρίων. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει επίσης ακίνητα στη Φλόριντα και το Λος Άντζελες αξίας 6,7 και 4,2 εκατομμυρίων δολαρίων αντίστοιχα. «Αγαπώ τα περιουσιακά στοιχεία που αυξάνονται σε αξία», επισημαίνει.

Παράλληλα, απολαμβάνει ανέσεις όπως πτήσεις με ιδιωτικά τζετ και ματαιόδοξες αγορές, με πιο χαρακτηριστική τη ροζ Ferrari της. Η Guo ξεχωρίζει τη διαφορά μεταξύ εκατομμυριούχων και δισεκατομμυριούχων, επισημαίνοντας πως πολλοί με λίγα εκατομμύρια ξοδεύουν υπερβολικά για να επιδείξουν πλούτο και να ενταχθούν σε κύκλους υψηλής κοινωνίας. Η ίδια, αντίθετα, προτιμά τον μινιμαλισμό και τη «σιωπηλή πολυτέλεια», επιλέγοντας καθημερινά ρούχα που κοστίζουν περίπου 10 δολάρια και επενδύοντας σε λίγα αλλά ποιοτικά κοσμήματα για ειδικές περιστάσεις. «Η ζωή μου είναι απλή και ήρεμη», καταλήγει.