Στα Χανιά καταγγέλθηκε σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, με θύμα μια 23χρονη γυναίκα και δράστη έναν 20χρονο άνδρα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν την υπόθεση, ενώ η 23χρονη λαμβάνει την απαραίτητη υποστήριξη.

Όπως καταγγέλλεται, ο νεαρός ξυλοκόπησε βάναυσα την σύντροφό του στο σπίτι του στον Πλατανιά Χανιών. Στη συνέχεια, την έσυρε από τα μαλλιά και την έβαλε στο αυτοκίνητο και την οδήγησε σ’ ένα ερημικό χωράφι, όπου κι εκεί την χτύπησε.

Μάλιστα, όπως είπε η γυναίκα ο άντρας επιχείρησε να τη πνίξει με τα χέρια του και επιχείρησε να την πατήσει και με το όχημά του.

Το σοκαριστικό περιστατικό κατήγγειλε η ίδια η 23χρονη στην ΕΛ.ΑΣ. και λίγο αργότερα ο 20χρονος συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για ενδοοικογενειακή βία.