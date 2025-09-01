Ομαλοποιείται σταδιακά η κυκλοφορία στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Πατρών, έπειτα από το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (1/9) στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο 43ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα προς Αθήνα.
Σύμφωνα με την Τροχαία, από το ατύχημα τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός της νταλίκας, ενώ λόγω της ανατροπής, ο τράκτορας του φορτηγού πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες:
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα πραγματοποιείται από την αριστερή λωρίδα ενώ στο ρεύμα προς Κόρινθο η κίνηση διεξάγεται από τις δύο δεξιές λωρίδες.