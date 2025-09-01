Το 8χρονο κορίτσι που σώθηκε χάρη στην αυτοθυσία της γυναίκας που μπήκε ασπίδα μπροστά σε διερχόμενη μηχανή, εξακολουθεί να δίνει μάχη, τόσο με τα σωματικά όσο και με τα ψυχικά της τραύματα.

«Στην ερώτηση μου χθες στη Μαρία, Μαρία μου τι είδες τι κατάλαβες; Μου είπε μπαμπά, είδα μια μηχανή σα τη δικιά σου, άσπρη, προφανώς το παιδί είδε τα χρώματα το φως και μετά ένα δυνατό θόρυβο και μετά δεν θυμάμαι κάτι άλλο, έπεσα κάτω μπαμπά, και συνεχίζει και λέει το ίδιο, μπαμπά, μήπως είναι όνειρο και ξυπνήσω», ανέφερε ο πατέρας της 8χρονης.

Η μικρή Μαρία συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρά τραύματα — τόσο στο σώμα όσο και στην ψυχή — μετά το τρομακτικό περιστατικό της Παρασκευής στην παραλιακή οδό της Πάτρας. Η ζωή της σώθηκε επειδή είχε στο πλευρό της έναν φύλακα άγγελο, την 86χρονη Τιτίκα. Η ηλικιωμένη γυναίκα, με αυτοθυσία, έσπρωξε το παιδί, προστατεύοντάς το με το σώμα της, και σκοτώθηκε ακαριαία. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τόσο η ανήλικη όσο και ο οδηγός της μηχανής, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

«Ρωτάει συνέχεια για την γιαγιά την Τιτίκα που είναι η γιαγιά, βέβαια δεν της έχουμε πει ότι η γιαγιά δε τα κατάφερε γιατί η Μαρία μου είναι ευαίσθητη», δήλωσε στην κάμερα του mega ο κ. Γιώργος Κωστούρος, πατέρας της μικρής. Η αδικοχαμένη γυναίκα δεν ήταν συγγενής της οικογένειας, αλλά μια αγαπητή γειτόνισσα. Ήταν η «γιαγιά της γειτονιάς», γνωστή σε όλους, η οποία συνήθιζε να πηγαίνει βόλτα τα παιδιά και είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη τους.

Στην είσοδο του σπιτιού της έχουν τοποθετηθεί λευκά λουλούδια, ως φόρος τιμής στη μνήμη της. Το σπίτι της Τιτίκας, της ηρωίδας γιαγιάς που έδωσε τη ζωή της για να σωθεί το 8χρονο κορίτσι, έχει ντυθεί με βουβή θλίψη. Η μικρή Μαρία συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων με κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματός της, και υποβάλλεται σε σειρά εξετάσεων, ενώ θα χρειαστεί ιατρική φροντίδα για την αποκατάσταση του χεριού της.

Ο πατέρας της 8χρονης, συγκλονισμένος, ζητά την αυστηρή τιμωρία του οδηγού της μηχανής. «Ένας άνθρωπος 46 χρόνωνν με μία μηχανή τέτοιου κυβισμού που έφυγε από την Αθήνα, ήρθε στην Πάτρα, έχει αφαιρέσει την πινακίδα πίσω από την μηχανή περνάει το φανάρι στην… με κόκκινο αναπτύσσει ταχύτητα, μου χτυπάει το παιδί και δεν ενδιαφέρεται δεν παίρνει ένα τηλέφωνο να δει αν το παιδί είναι καλά, εγώ περιμένω αύριο να φυλακιστεί», τόνισε ο κ. Κωστούρος.

Σε βάρος του 46χρονου οδηγού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και αύριο αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του Ανακριτή. Η κηδεία της 86χρονης Τιτίκας, της γιαγιάς με την ανοιχτή αγκαλιά για όλα τα παιδιά, θα τελεστεί την Τρίτη το πρωί.