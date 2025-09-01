Λίγες ώρες μετά τις προκλητικές δηλώσεις του Χακάν Φιντάν και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην επέτειο της εισβολής του 2022 στη Σμύρνη, η Τουρκία εντείνει την ένταση στο Αιγαίο με την επιστροφή της πολεμικής της αεροπορίας. Τη Δευτέρα, μετά από 30 μήνες απουσίας, δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 πραγματοποίησαν πτήσεις εντός του FIR Αθηνών.

Η τελευταία καταγεγραμμένη είσοδος οπλισμένων τουρκικών μαχητικών στο FIR Αθηνών είχε σημειωθεί τον Φεβρουάριο του 2023. Από τότε, η δραστηριότητα της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας περιοριζόταν σε παράνομες πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών και αναγνωριστικών ATR-72.

Κατά τη διάρκεια της Δευτέρας, το ΓΕΕΘΑ κατέγραψε συνολικά τρεις παραβάσεις του FIR Αθηνών, προερχόμενες από τα δύο οπλισμένα F-16 που πέταξαν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ένα ATR-72 και ένα ελικόπτερο. Όλα τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, από την αρχή του 2025 έως το τέλος Αυγούστου έχουν καταγραφεί 408 παραβάσεις κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 140 παραβιάσεις από μη επανδρωμένα και αναγνωριστικά αεροσκάφη.