Στον εισαγγελέα και στον ανακριτή οδηγούνται αυτή την ώρα οι εμπλεκόμενοι και συλληφθέντες για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, που από εχθές το πρωί ξεκίνησε η επιχείρηση αποκάλυψης της από την ελληνική αστυνομία.

Κατά ομάδες οι συλληφθέντες προσάγονται, στο κτίριο των δικαστηρίων, με τους πάνοπλους αστυνομικούς να διατηρούν ισχυρά μέτρα ασφάλειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι τους θα ζητήσουν αναβολή 48 ωρών.

Πρόκειται για τα πρόσωπα που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, ενώ οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι και κατηγορούμενοι είναι έγκλειστοι σωφρονιστικών καταστημάτων.