Ξεκινά η μισθοδοσία των εκπαιδευτικών για τον Σεπτέμβριο, καθώς την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των μόνιμων εκπαιδευτικών τα πρώτα ποσά, ενώ η επόμενη πληρωμή προγραμματίζεται για την Πέμπτη στις 26 Σεπτεμβρίου.

Θυμίζουμε ότι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί πληρώνονται κάθε 13 και 27, απλά τα χρήματα φαίνονται 12 και 26, εκτός αν πέφτει γιορτή η Σαββατοκύριακο.

Για τους νεοδιόριστους, η πρώτη μισθοδοσία περιλαμβάνει αναδρομικά και μπορεί να καθυστερήσει σε ορισμένες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Η πρώτη πληρωμή συνήθως πραγματοποιείται στις 26 Σεπτεμβρίου, με αναδρομική καταβολή:

ολόκληρου του Σεπτεμβρίου,

15 ημερών Οκτωβρίου,

καθώς και των ημερών του Αυγούστου (εφόσον ο εκπαιδευτικός ανέλαβε τότε υπηρεσία).

Πιθανές καθυστερήσεις: Σε αρκετές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης παρατηρούνται καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα η πρώτη μισθοδοσία να καταβάλλεται ακόμη και τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο.