Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Αστέρα AKTOR στην OPAP Arena (31/08, 20:00) με σκοπό να διπλασιάσει τις νίκες της στη Stoiximan Super League.
Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Πενράις, Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά, Ελίασον, Μάνταλος, Πιερό.
Αναπληρωματικοί: Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Πήλιος, Οντουμπάτζο, Κοσίδης, Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Γιόνσον, Λιούμπιτσιτς, Κουτέσα, Γιόβιτς, Καλοσκάμης.
Our starting 11 💥#aekfc #aekfcseason2025_2026 #slgr pic.twitter.com/RGsYGX3ZEr
— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) August 31, 2025