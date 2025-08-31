Ποδόσφαιρο

H Μπράιτον πήρε ένα πολύ σημαντικό τρίποντο με 2-1 απέναντι στην Μάνστενστερ Σίτι. Για την 3η αγωνιστική της Premier League, η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα ταξίδεψε μέχρι το Μπράιτον για να αντιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα. Πέρα από το σουτ του Μιτόμα στο 19′, το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται χωρίς καμία απειλή για τον Τράφορντ. Το […]