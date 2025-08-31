Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Αστέρα AKTOR στην OPAP Arena (31/08, 20:00) με σκοπό να διπλασιάσει τις νίκες της στη Stoiximan Super League.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Πενράις, Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά, Ελίασον, Μάνταλος, Πιερό.

Αναπληρωματικοί: Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Πήλιος, Οντουμπάτζο, Κοσίδης, Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Γιόνσον, Λιούμπιτσιτς, Κουτέσα, Γιόβιτς, Καλοσκάμης.

