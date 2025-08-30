Γνωστό έγινε το βράδυ του Σαββάτου το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League, με την Ένωση να ξεκινά τις υποχρεώσεις της στην έδρα της Τσέλιε 2 Οκτωβρίου στις 22:00.

Τα δύσκολα αργούν για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς καθώς τη δεύτερη και τρίτη αγωνιστική υποδέχεται τις Αμπερντίν και Σάμροκ Ρόβερς αντίστοιχα.

Την τέταρτη αγωνιστική είναι το μεγάλο παιχνίδι στην έδρα της Φιορεντίνα, την πέμπτη η ΑΕΚ παίζει στην Τουρκία με τη Σαμσουνσπόρ και ολοκληρώνει το πρόγραμμα με την Κραϊόβα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στόχος της Ένωσης δεν είναι απλά η πρόκριση στα νοκ-άουτ, η οποία με βάση τα περσινά δεδομένα μπορεί να έρθει ακόμη κι αν πάρει μόνο τα εντός έδρας ματς, αλλά η οκτάδα στη βαθμολογία ώστε να προκριθεί απευθείας στους «16» και να αποφύγει τον ενδιάμεσο γύρο.

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ League Phase:

1η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025

Τσέλιε – ΑΕΚ (22:00)

2η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025

ΑΕΚ – Αμπερντίν (19:45)

3η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025

ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς (19:45)

4η αγωνιστική: 27 Νοεμβρίου 2025

Φιορεντίνα – ΑΕΚ (22:00)

5η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025

Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ (19:45)

6η αγωνιστική: 18 Δεκεμβρίου 2025

ΑΕΚ – Κραϊόβα (22:00)