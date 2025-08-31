Την Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025, ξεκινά στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων η επεξεργασία του νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τίτλο «Κοινωνική αντιπαροχή, κοινωνική μίσθωση, τριτεκνική ιδιότητα και άλλες διατάξεις».

Το νομοσχέδιο αυτό θέτει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της στεγαστικής επάρκειας στην αγορά ακινήτων, καθώς και τη δημιουργία αποθέματος κατάλληλης και προσιτής κατοικίας για κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Η πρόβλεψη της «κοινωνικής μίσθωσης» προβλέπει μίσθωμα σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με αυτό που διαμορφώνεται από τις συνθήκες της αγοράς, διευκολύνοντας πρόσβαση σε στέγαση για όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Κύριες μεταρρυθμίσεις του νομοσχεδίου

Μεταξύ των σημαντικότερων διατάξεων περιλαμβάνονται η στήριξη οικογενειών με τρία παιδιά, δίνοντας περαιτέρω ώθηση στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος μέσω της αναγνώρισης της τριτεκνικής ιδιότητας, καθώς και τα μέτρα για την αυτονομία και τη συμπερίληψη ατόμων με αναπηρία. Επιπλέον, με το σχέδιο νόμου επιχειρείται η υιοθέτηση κοινωνικά ευαίσθητων πολιτικών που ανταποκρίνονται σε σύγχρονες ανάγκες και στοχεύουν στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Το επεξεργασμένο νομοσχέδιο προβλέπεται να τεθεί προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής την Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025, σηματοδοτώντας μια ουσιαστική παρέμβαση στον τομέα της κοινωνικής συνοχής και της στήριξης των ασθενέστερων πολιτών.