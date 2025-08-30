Κλιμάκωση της έντασης σημειώνεται στην Υεμένη, καθώς οι αντάρτες Χούθι απειλούν με εκδίκηση ύστερα από τον θάνατο ανώτατων στελεχών τους, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού του σιιτικού κινήματος, ύστερα από επιδρομές που αποδίδονται στο Ισραήλ.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσιεύθηκε στο Telegram, ο πρόεδρος του Ανώτατου Πολιτικού Συμβουλίου, Μεχντί αλ Μαχάτ, δήλωσε: «Ορκιζόμαστε στον Θεό, στον αγαπητό λαό της Υεμένης και στις οικογένειες των μαρτύρων και των τραυματιών ότι θα πάρουμε εκδίκηση». Παράλληλα, απηύθυνε προειδοποίηση προς τις ξένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε εδάφη υπό ισραηλινή κυριαρχία, λέγοντας: «όλες οι (ξένες) εταιρείες που βρίσκονται υπό την κατοχική οντότητα (σ.σ. Ισραήλ) να φύγουν πριν να είναι πολύ αργά».

Επιβεβαίωση απωλειών έπειτα από τις επιδρομές

Λίγες ώρες νωρίτερα, οι Χούθι είχαν ανακοινώσει τον θάνατο του πρωθυπουργού τους και αρκετών υπουργών από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που έλαβαν χώρα την Πέμπτη στη Σαναά, πρωτεύουσα της Υεμένης. Στην ανακοίνωσή τους επιβεβαίωσαν τις επιθέσεις, ωστόσο δεν διευκρίνισαν ποιοι ήταν οι ακριβείς στόχοι.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως προχώρησε σε βομβαρδισμό «στρατιωτικού στόχου» στη Σαναά, χωρίς να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες.