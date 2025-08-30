Η Ευρωπαϊκή Ένωση προέτρεψε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες να «επανεξετάσουν» την απόφασή τους να μη χορηγήσουν θεωρήσεις εισόδου σε Παλαιστίνιους αξιωματούχους, οι οποίοι σχεδίαζαν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, μετά τη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε. στην Κοπεγχάγη, τόνισε ότι «ζητάμε όλοι αυτή η απόφαση να επανεξεταστεί, λαμβάνοντας υπόψη το διεθνές δίκαιο». Η παρέμβαση της Κάλας υπογραμμίζει τη σημασία της τήρησης των διεθνών υποχρεώσεων, ειδικά σε θέματα που αφορούν την εκπροσώπηση στη διεθνή σκηνή.

Αντιδράσεις ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε την απόφασή της να αρνηθεί τη χορήγηση θεωρήσεων λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη της Συνέλευσης, σε μια περίοδο όπου εντείνονται οι διπλωματικές διεργασίες για το παλαιστινιακό ζήτημα. Σημειώνεται ότι η Γαλλία έχει ήδη γνωστοποιήσει την πρόθεσή της να υποστηρίξει την επίσημη αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους στη διάρκεια των εργασιών του ΟΗΕ.