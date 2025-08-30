Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Γιάννης Καιροφύλας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 98 ετών. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε η Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών.

Υπήρξε από τους σημαντικότερους αθηναιογράφους. Αγαπούσε βαθιά την πόλη του και είχε καταφέρει μέσα από τα γραπτά του να μεταδώσει την αγάπη του αυτή σε ένα ευρύ κοινό.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε σε μία από τις πιο παλιές συνοικίες της Αθήνας, στη Νεάπολη. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο αλλά εγκατέλειψε τις σπουδές του όταν βρισκόταν στο τρίτο έτος και αφιερώθηκε στην δημοσιογραφία.

Είχε εργαστεί γράψει περισσότερα από 30 βιβλία, τα οποία κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Φιλιππότη και Καστανιώτη.

Από το 1951, εργαζόταν ως συντάκτης και ως ιστορικός ερευνητής στις εφημερίδες «Προοδευτική Αλλαγή», «Έθνος,», «Ελεύθερος Κόσμος», «Ελευθεροτυπία» και άλλα έντυπα ενώ ήταν διευθυντής της «Ραδιοτηλεόρασης» για περίπου είκοσι χρόνια.

Μεταξύ άλλων, είχε τιμηθεί από τον Δήμο Αθηναίων με το Μετάλλιο της Πόλεως των Αθηνών για τη συμβολή του στην ανάδειξη της πολιτισμικής ταυτότητας της πόλης.