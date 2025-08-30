Πολλά προβλήματα προκάλεσε το κύμα κακοκαιρίες που επηρέασε τις απογευματινές ώρες την Κέρκυρα και περιοχές στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου.

Οι ισχυρές βροχές και οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.

Σε ετοιμότητα η Πυροσβεστική

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε συνολικά 100 κλήσεις, ενώ ενέργειες πραγματοποιήθηκαν σε 57 περιπτώσεις.

Ειδικότερα :

23 κλήσεις στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Φλώρινας, Π.Ε. Κοζάνης, Π.Ε. Καστοριάς) και πραγματοποιήθηκαν 22 κοπές δέντρων και μία (1) αφαίρεση αντικειμένου.

15 κλήσεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Ε. Θεσσαλονίκη, Π.Ε. Ημαθίας, Π.Ε. Πέλλας, Π.Ε. Χαλκιδικής) και πραγματοποιήθηκαν 10 κοπές δέντρων και τρείς (3) αφαιρέσεις αντικειμένων.

50 κλήσεις στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Π.Ε. Κέρκυρας) και πραγματοποιήθηκαν πέντε (5) αντλήσεις υδάτων , δύο (2) κοπές δέντρων και δύο (2) αφαιρέσεις αντικειμένων

12 κλήσεις στην Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων, Π.Ε. Θεσπρωτίας) και πραγματοποιήθηκαν 11 κοπές δέντρων και μια (1) άντληση υδάτων

