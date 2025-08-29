Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε σήμερα τους συμμάχους του να αναβαθμίσουν τις συνομιλίες για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία σε επίπεδο ηγετών, καθώς οι υπουργοί Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεσμεύτηκαν να εκπαιδεύσουν τα στρατεύματα του Κιέβου σε ουκρανικό έδαφος σε περίπτωση εκεχειρίας.

Το Κίεβο συμμετέχει στη διπλωματική προσπάθεια που γίνεται για να τερματίσει τον «πόλεμο της Ρωσίας», που βρίσκεται τώρα στον τέταρτο χρόνο του, και να εξασφαλίσει κρίσιμες δεσμεύσεις από τους εταίρους του για την αποτροπή οποιασδήποτε μελλοντικής εισβολής.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι αναμένει να συνεχίσει τις συνομιλίες με τους Ευρωπαίους ηγέτες την επόμενη εβδομάδα σχετικά με δεσμεύσεις «τύπου ΝΑΤΟ» για την προστασία της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι θα πρέπει επίσης να συμμετάσχει και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Χρειαζόμαστε η αρχιτεκτονική να είναι σαφής σε όλους», είπε, προσθέτοντας ότι ήθελε να πει στον Τραμπ «πώς το βλέπουμε εμείς».

Ο Ζελένσκι έκανε τις δηλώσεις αυτές λίγο πριν τις συζητήσεις που είχε ο προσωπάρχης του γραφείου Άντριι Γερμάκ με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ στη Νέα Υόρκη, για την ανάγκη να αυξηθεί η πίεση προς τη Μόσχα.

Ουκρανοί αξιωματούχοι λένε ότι η Ρωσία, η οποία συνεχίζει να επιτίθεται σε πόλεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ασκεί επιθετική πίεση στο πεδίο της μάχης, δεν έχει κανένα συμφέρον να επιδιώξει ειρήνη.

«Η Ρωσία δεν εκπληρώνει τίποτα από τα απαραίτητα για τον τερματισμό του πολέμου και σαφώς παρατείνει τις εχθροπραξίες», έγραψε ο Γερμάκ στην πλατφόρμα X.

Ακόμη οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας έχουν μέχρι στιγμής αποφέρει ελάχιστα , ακόμη και μετά τις ξεχωριστές συναντήσεις που είχε ο Τραμπ με τους ηγέτες της Ρωσίας και της Ουκρανίας στις αρχές αυτού του μήνα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στην προθεσμία που έχει δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με νέα μέτρα κατά της Ρωσίας εάν ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν δεσμευτεί για μια κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Ουκρανό ηγέτη.

«Δύο εβδομάδες θα είναι τη Δευτέρα. Και θα το υπενθυμίσουμε σε όλους», είπε.

Η Ρωσία έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχει ατζέντα για μια πιθανή σύνοδο κορυφής μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι.

Η Ουκρανή πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο, η οποία επισκέπτεται επίσης τη Νέα Υόρκη, αναμένεται να συναντηθεί με εκπροσώπους αμερικανικών επιχειρήσεων για να συζητήσουν επενδύσεις στην Ουκρανία, πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Αξιωματούχοι στο Κίεβο θεωρούν την αμερικανική χρηματοδότηση, ιδίως στο πλαίσιο μιας κρίσιμης συμφωνίας για τα ορυκτά που επιτεύχθηκε νωρίτερα φέτος, ως κεντρικής σημασίας για την εξασφάλιση μιας βιώσιμης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η υποστήριξη της ΕΕ

Οι υπουργοί Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συναντήθηκαν σήμερα στην Κοπεγχάγη, εξέφρασαν «ευρεία υποστήριξη» για την επέκταση της στρατιωτικής εκπαιδευτικής αποστολής της Ένωσης ώστε να λειτουργεί εντός της Ουκρανίας, δήλωσε η κορυφαία διπλωμάτης της ΕΕ, Κάγια Κάλλας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τις τελευταίες εβδομάδες φάνηκε πιο πρόθυμος να υποστηρίξει την άμυνα του Κιέβου έναντι της Ρωσίας, δήλωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να προσφέρει το μεγαλύτερο μέρος κάθε προσπάθειας για την ενίσχυση της ασφάλειας της Ουκρανίας.

«Η ΕΕ έχει ήδη εκπαιδεύσει πάνω από 80.000 Ουκρανούς στρατιώτες», έγραψε ο Κάλλας στο X. «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε περισσότερα».

Από την πλευρά του ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θέλει οι σύμμαχοι να επικυρώσουν τυχόν εγγυήσεις ασφαλείας μέσω των κοινοβουλίων τους, επικαλούμενος μια συμφωνία του 1994 με την οποία το Κίεβο εγκατέλειψε το πυρηνικό του οπλοστάσιο με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας που αποδείχθηκαν ανεπαρκείς για να αποτρέψουν τη Ρωσία.

«Θέλουμε νομικά δεσμευτικές εγγυήσεις ασφαλείας. Δεν θέλουμε (άλλο) Μνημόνιο της Βουδαπέστης» είπε.

Υπουργός Άμυνας Μπελαούσοφ: Oι ρωσικές δυνάμεις έχουν επιταχύνει την προέλασή τους στην Ουκρανία

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελαούσοφ δήλωσε σήμερα ότι ο ρωσικός στρατός επιτάχυνε τον ρυθμό προέλασής του στην Ουκρανία και αναλαμβάνει τον έλεγχο 600-700 τετραγωνικών χιλιομέτρων το μήνα, σε σύγκριση με 300-400 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην αρχή του έτους.

Ο Μπελαούσοφ δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία προκάλεσε σημαντικές ζημιές στις στρατιωτικές και βιομηχανικές υποδομές της Ουκρανίας, πραγματοποιώντας 35 μαζικές επιθέσεις φέτος σε αυτό που αποκάλεσε 146 κρίσιμα σημαντικούς στόχους.

«Ως αποτέλεσμα, η υποδομή του 62% των βασικών επιχειρήσεων στο στρατιωτικοβιομηχανικό συγκρότημα της Ουκρανίας έχει υποστεί ζημιές», δήλωσε ο Μπελαούσοφ.

«Θα ήθελα ιδιαίτερα να επισημάνω τα χτυπήματα που μειώνουν την παραγωγική ικανότητα, καθώς και εκείνα που στοχεύουν κέντρα logistics και σημεία εκτόξευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών μεγάλης εμβέλειας».

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τα στοιχεία αυτά στο πεδίο της μάχης.

Ο Μπελαούσοφ δήλωσε ότι η Ρωσία έχει περισσότερη δουλειά να κάνει για τη βελτίωση των δικών της δυνατοτήτων σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένης της ταχύτερης εκπαίδευσης χειριστών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Μια άλλη προτεραιότητα που εντόπισε ήταν η βελτίωση της ταχύτητας με την οποία μπορούσαν να κινηθούν οι τακτικές ομάδες.

«Φέτος, έχουν παραδοθεί 22.725 μοτοσικλέτες, γουρούνες και μπάγκι. Μέχρι το τέλος του έτους, αναμένεται να μεταφερθούν στις ένοπλες δυνάμεις άλλες 12.186 μονάδες αυτού του εξοπλισμού», είπε.

