Σήμερα έληξε η εξαίρεση από τους τελωνειακούς δασμούς για τα μικρά δέματα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια απόφαση που ήδη έχει προκαλέσει αντιδράσεις και έχει ωθήσει αρκετές χώρες να αναστείλουν τις αποστολές πακέτων προς τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Μέχρι πρότινος, επιτρεπόταν η ατελής εισαγωγή δεμάτων αξίας κάτω των 800 δολαρίων, χωρίς να εφαρμόζονται δασμοί κατά την είσοδό τους στην αμερικανική αγορά.

Ωστόσο, στις 30 Ιουλίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump προχώρησε στην υπογραφή διατάγματος που καταργεί αυτή την εξαίρεση, δηλώνοντας πως στόχος είναι «να βάλει τέλος σε ένα καταστροφικό παραθυράκι που χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για την αποφυγή δασμών και τη μεταφορά συνθετικών οπιοειδών και λοιπών επικίνδυνων προϊόντων».

Αλλαγές στην εισαγωγή δεμάτων – Αντιδράσεις και Αναστολές Αποστολών

Η μόνη εξαίρεση που διατηρείται πλέον αφορά τα «δώρα» που αποστέλλονται σε ιδιώτες, με μέγιστη αξία τα 100 δολάρια – μόνο αυτά θα συνεχίσουν να εισέρχονται δίχως επιβολή δασμών.

Σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ (CBP), το συντριπτικό 98% των ναρκωτικών, το 97% των πλαστών προϊόντων και το 70% επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία αντικειμένων που κατασχέθηκαν στη χώρα το 2024 εντοπίστηκαν σε τέτοιου είδους δέματα.

Αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι, «αν κλείσει αυτό το παραθυράκι, θα σωθούν χιλιάδες ζωές, μειώνοντας τη ροή ναρκωτικών και επικίνδυνων ουσιών».

Εφεξής, εκτός των εξαιρετικά μικρής αξίας «δώρων», όλα τα πακέτα που εισέρχονται στις ΗΠΑ θα υπόκεινται στους ίδιους δασμούς με οποιοδήποτε εξαγόμενο προϊόν, δηλαδή τουλάχιστον 10%, ενώ για προϊόντα που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση το ποσοστό ανέρχεται στο 15%. Ακόμη υψηλότεροι είναι οι δασμοί για αγαθά από Ινδία και Βραζιλία, φτάνοντας έως και το 50%.

Αντιδράσεις από τη Διεθνή Ταχυδρομική Κοινότητα

Ακόμα και πριν τεθεί τυπικά σε εφαρμογή η νέα ρύθμιση, είχαν ήδη αρχίσει να καταγράφονται καθυστερήσεις και προβλήματα στις ταχυδρομικές αποστολές προς τις ΗΠΑ.

Την Τρίτη, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών μέσω της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης (UPU), ανακοίνωσε ότι συνολικά 25 χώρες έχουν αποφασίσει να αναστείλουν τις αποστολές δεμάτων στη χώρα, εξαιτίας του ασαφούς νομικού πλαισίου.

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται αρκετές ευρωπαϊκές, όπως Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία, αλλά και χώρες όπως η Ινδία, η Ιαπωνία, η Αυστραλία και το Μεξικό.

Κύρια αιτία, όπως επισημαίνουν οι ταχυδρομικές αρχές, είναι ο πολύ μικρός χρόνος προσαρμογής που δόθηκε από την Ουάσινγκτον για την ουσιαστική εφαρμογή του μέτρου. Το διάταγμα του προεδρου Trump ορίζει ότι «στους μεταφορείς και στα λοιπά εξουσιοδοτημένα μέρη ανατίθεται η υποχρέωση να εισπράττουν εκ των προτέρων τους τελωνειακούς δασμούς από τους αποστολείς», πριν τα παραδώσουν στις αμερικανικές αρχές, μια διαδικασία που χαρακτηρίζεται από ασάφεια και πολυπλοκότητα από τη UPU.