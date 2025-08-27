Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι κινείται για την ταχεία άρση όλων των δασμών στα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα μέχρι το τέλος της εβδομάδας, στο πλαίσιο της συμφωνίας εμπορίου που είχε κλειστεί στα τέλη Ιουλίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε η άρση αυτή να προηγηθεί οποιασδήποτε μείωσης των αμερικανικών δασμών στις εξαγωγές αυτοκινήτων από την Ευρώπη. Η κίνηση της ΕΕ ήρθε λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση του Τραμπ ότι θα μπορούσε να επιβάλει νέους δασμούς και περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένης τεχνολογίας και ημιαγωγών, αντιδρώντας σε φόρους ψηφιακών υπηρεσιών που εφαρμόζουν διάφορες χώρες.

Ο Τραμπ δεν κατονόμασε συγκεκριμένες χώρες στην ανάρτησή του, ωστόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εφαρμόσει διάφορους φόρους και ρυθμιστικά μέτρα, τα οποία, όπως υποστήριξε, στοχεύουν άδικα τις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες. Η ΕΕ, από την πλευρά της, υπερασπίστηκε την Τρίτη τη χρήση των μέτρων αυτών.

«Είναι κυριαρχικό δικαίωμα της ΕΕ και των κρατών-μελών της να ρυθμίζουν τις οικονομικές μας δραστηριότητες στο έδαφός μας», δήλωσε εκπρόσωπος.

Αύξησε τους δασμούς στα ινδικά προϊόντα

Στο μεταξύ, τέθηκαν σε ισχύ οι δασμοί 50% των ΗΠΑ κατά της Ινδίας, με τον Τραμπ να προσθέτει και 25% επιπλέον για τις εισαγωγές λόγω αγοράς ρωσικού πετρελαίου. Αναλυτές προειδοποιούν ότι οι νέοι δασμοί κινδυνεύουν να εξανεμίσουν τα κέρδη που αποκόμισε το Νέο Δελχί από τις φθηνότερες εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, πλήττοντας παράλληλα κλάδους όπως η κλωστοϋφαντουργία.

Παραμένει σε ισχύ δασμός 15% στις εισαγωγές από τη Νότια Κορέα

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι θα παραμείνει σε ισχύ και ο δασμός 15% στις εισαγωγές από τη Νότια Κορέα, παρά την επίσκεψη του προέδρου Λι Τζε Μιουνγκ στην Ουάσιγκτον.

Δασμοί σε εισαγωγές επίπλων – Τι ανακοίνωσε ο Καναδάς

Οι ΗΠΑ εξετάζουν επιπλέον την επιβολή δασμών στις εισαγωγές επίπλων, ενώ ο Καναδάς ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε άρση των δασμών ώστε να ευθυγραμμιστεί με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από τη συμφωνία ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά.

Οι δασμοί σε δεκάδες εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ και το νομικό κενό

Στις αρχές του μήνα, ο Τραμπ παρουσίασε «ανταποδοτικούς» δασμούς σε δεκάδες εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ (όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα).

Αυτοί οι δασμοί βρίσκονται τώρα σε νομικό κενό, σε μια υπόθεση εφέσεων που μπορεί να κριθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Δικηγόροι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και νομικοί που εκπροσωπούν μια ομάδα μικρών επιχειρήσεων-εισαγωγέων, οι οποίοι προσβάλλουν τους δασμούς που επιβλήθηκαν βάσει αυτής της εξουσίας, παρουσίασαν τα επιχειρήματά τους στο Ομοσπονδιακό Εφετείο των ΗΠΑ. Αν το δικαστήριο αποφανθεί κατά της κυβέρνησης, είναι πιθανό ο Τραμπ να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Με πληροφορίες από yahoo! finance και Bloomberg