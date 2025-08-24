Με συμμάχους την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα οι ΗΠΑ επιδιώκουν να ανασυγκροτήσουν τη ναυπηγική τους βιομηχανία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ύστερα από σειρά διαπραγματεύσεων με «όπλο» τους δασμούς κατάφερε να εξασφαλίσει σημαντικές συμφωνίες με την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, δύο ναυπηγικές υπερδυνάμεις που μαζί αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% της παγκόσμιας αγοράς. Αυτές οι κινήσεις, σημειώνει σε μια ανάλυσή του ο ναυλομεσιτικός οίκος Intermodal, συνάδουν με την πρόθεση του αμερικανού προέδρου να ανοικοδομήσει την εγχώρια ναυπηγική υποδομή, να ενισχύσει τις κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού και να μειώσει τη στρατηγική εξάρτηση από ξένες δυνάμεις.

Τα ανταλλάγματα

Τον στόχο αυτόν εξυπηρετούν οι δύο συμφωνίες. Η εμπορική συμφωνία με τη Νότια Κορέα, που ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιουλίου, προβλέπει τη μείωση των αρχικώς προτεινόμενων δασμών, σε αντάλλαγμα μιας δέσμευσης από την πλευρά της Κορέας για επενδύσεις ύψους 350 δισ. δολαρίων, εκ των οποίων 150 δισ. προορίζονται ειδικά για τη ναυπηγική βιομηχανία των ΗΠΑ. Ακολούθησε μια συμφωνία με την Ιαπωνία, στην οποία το Τόκιο δεσμεύθηκε για ένα πακέτο 550 δισ. δολαρίων για τον εκσυγχρονισμό και την κατασκευή ναυπηγείων στις ΗΠΑ, ως άμεσο αποτέλεσμα της μείωσης των δασμών από 25% σε 15%. Αν και τα στοιχεία είναι εντυπωσιακά, παραμένει να δούμε υπό ποιους όρους και σε ποιο χρονικό διάστημα θα υλοποιηθούν στην πράξη αυτές οι επενδύσεις από την Άπω Ανατολή. Οι παραπάνω συμφωνίες δεν ήρθαν βέβαια «εν κενώ», καθώς βασίζονται σε μια υπάρχουσα συνεργασία, σημειώνει η Intermodal.

Τον Ιούνιο του 2025, η HD Hyundai της Νότιας Κορέας και η Edison Chouest Offshore (ECO), με έδρα τη Λουιζιάνα, υπέγραψαν στρατηγική συνεργασία για την κατασκευή μεσαίου μεγέθους πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με διπλό καύσιμο LNG στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η HD Hyundai θα παρέχει υποστήριξη στον σχεδιασμό και μεταφορά τεχνολογίας, ενώ η ECO θα αναλάβει την κατασκευή στα ναυπηγεία της στις ΗΠΑ. Η συνεργασία στοχεύει στην παράδοση των πρώτων πλοίων έως το 2028, σε συμμόρφωση με τον νόμο Jones Act και ενισχύοντας τη βιομηχανική συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κορέας.

Η σύμβαση

Επίσης μία ακόμα συμφωνία αφορά τη Hanwha Ocean, η οποία, μέσω της αμερικανικής θυγατρικής της, Hanwha Philly Shipyard, εξασφάλισε σύμβαση για την κατασκευή, ύστερα από 50 χρόνια, του πρώτου πλοίου μεταφοράς LNG σε αμερικανικό ναυπηγείο. Η κατασκευή του πλοίου χωρητικότητας 174.000 κυβικών μέτρων, αξίας περίπου 250 εκατ. δολαρίων, θα ακολουθήσει ένα υβριδικό μοντέλο: τα κύρια εξαρτήματα θα κατασκευαστούν στο ναυπηγείο της Hanwha στο Geoje της Κορέας, ενώ ο τελικός εξοπλισμός θα γίνει στις ΗΠΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι θα είναι συμβατό με τον νόμο Jones Act, εκπληρώνοντας τη νέα απαίτηση μετά το 2029 όλες οι μεταφορές LNG μεταξύ λιμανιών των ΗΠΑ να χρησιμοποιούν πλοία με αμερικανική σημαία. Η Hanwha Philly έλαβε επίσης μια άλλη σημαντική παραγγελία από τη Matson Inc, μια αμερικανική εταιρεία τακτικών ναυτιλιακών γραμμών με έδρα τη Χαβάη, για την κατασκευή τριών πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χωρητικότητας 3.600 TEU το καθένα, με παράδοση που έχει προγραμματιστεί για το 2026-2027.

Τα αγκάθια

Ωστόσο, όπως εκτιμά η Intermodal, η αναβίωση της ναυπηγικής βιομηχανίας των ΗΠΑ δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Η έλλειψη εργατικού δυναμικού στα ναυπηγεία των ΗΠΑ είναι εμπόδιο για μια αναμενόμενη ταχεία επέκταση. Επιπλέον, μία ακόμα πρόκληση είναι το πολύ υψηλότερο κόστος κατασκευής ενός πλοίου σε αμερικανικά ναυπηγεία έναντι των ασιατικών. Η διαφορά κόστους αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα των αμερικανικών ναυπηγείων χωρίς συνεχή πολιτική υποστήριξη, υπογραμμίζει η Intermodal.