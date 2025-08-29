Ενδεχόμενο νέου γύρου διαβουλεύσεων μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ διαφαίνεται στον ορίζοντα, μετά από δηλώσεις του Ρώσου υφυπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Ριαμπκόφ, ότι μια επαφή για τη συζήτηση «αμοιβαίων ζητημάτων που προκαλούν ανησυχία» στις διμερείς σχέσεις ενδέχεται να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Την πληροφορία μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS, αποτυπώνοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον της Μόσχας για απευθείας διάλογο με την Ουάσινγκτον.

Ο Ριαμπκόφ επεσήμανε, παράλληλα, ότι οι ευρωπαϊκές χώρες καταβάλλουν προσπάθειες να σαμποτάρουν τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν πρόσφατα μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας, διατηρώντας ωστόσο την αισιοδοξία ότι η αμερικανική πλευρά παραμένει προσηλωμένη στη διαδικασία αυτή.

Στο στόχαστρο οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και το Κίεβο

Σε δηλώσεις του που επικαλείται το TASS, ο Ρώσος υφυπουργός εξέφρασε την άποψη ότι «προχωράμε με δεδομένο το γεγονός ότι δεν θα υπάρξουν αποκλίσεις από αυτές τις συμφωνίες (που επιτεύχθηκαν στην Αλάσκα). Αναμένουμε ότι έτσι θα γίνει τελικά αντιληπτή η κατάσταση στο Κίεβο και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, οι οποίες τις σαμποτάρουν ευθέως».

Η τοποθέτηση αυτή καταδεικνύει την ανησυχία της ρωσικής διπλωματίας για τις κινήσεις χωρών της Ευρώπης και της Ουκρανίας, οι οποίες – σύμφωνα με τη Μόσχα – δυσχεραίνουν την ομαλή υλοποίηση των διμερών συμφωνιών που ελήφθησαν σε ανώτατο επίπεδο.