Όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο την ΠαρασκευήΟ πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν θα επισκεφθεί την Κίνα από τις 31 Αυγούστου έως τις 3 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο τετραήμερου ταξιδιού. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Πούτιν θα συμμετάσχει σε σειρά σημαντικών διπλωματικών και πολιτικών εκδηλώσεων, με κεντρική τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO), που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Τιαντζίν.

Σύμφωνα με τον σύμβουλο του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ, ο Ρώσος πρόεδρος θα αφιερώσει τις δύο πρώτες ημέρες της επίσκεψής του στις εργασίες της συνόδου. Στη συνέχεια, θα μεταβεί στο Πεκίνο για διμερείς συνομιλίες με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ.

Ακόμη ο ρώσος πρόεδρος αναμένεται επίσης να παραστεί ως «κύριος προσκεκλημένος» στη στρατιωτική παρέλαση της 3ης Σεπτεμβρίου στην πλατεία Τιενανμέν, η οποία διοργανώνεται για να τιμηθεί η επέτειος της επίσημης παράδοσης της Ιαπωνίας και της λήξης του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Σύμφωνα με τον Ουσακόφ, ο Πούτιν θα καθίσει στα δεξιά του Σι, ενώ ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, θα βρίσκεται στα αριστερά του Κινέζου προέδρου.

Κατά την παραμονή του στην Κίνα ο Ρώσος πρόεδρος θα πραγματοποιήσει επίσης διμερείς συναντήσεις με μια σειρά παγκόσμιων ηγετών που θα συμμετάσχουν στη σύνοδο. Ανάμεσά τους βρίσκονται ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, και ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ενδεχόμενο ραντεβού με τον Κιμ Γιονγκ Ουν παραμένει υπό διαπραγμάτευση, χωρίς να έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Επίσης η ρωσική αποστολή θα περιλαμβάνει υψηλόβαθμους αξιωματούχους, όπως τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, τον υπουργό Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ, τη διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Ελβίρα Ναμπιουλίνα, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Gazprom Αλεξέι Μίλερ, καθώς και επικεφαλής μεγάλων ρωσικών τραπεζών και εταιρειών.

Από την πλευρά του ο Ουσακόφ ανέφερε ότι στην Κίνα πρόκειται να υπογραφούν τρία έγγραφα που αφορούν την Gazprom, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Εν κατακλείδει η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι εμπορικές σχέσεις Ρωσίας-Κίνας παρουσιάζουν επιβράδυνση, έπειτα από τα ρεκόρ που σημειώθηκαν τα προηγούμενα χρόνια λόγω της απομόνωσης της Μόσχας από τη Δύση. Ο Πούτιν επιδιώκει να ενισχύσει εκ νέου τους οικονομικούς και ενεργειακούς δεσμούς με το Πεκίνο.

Με πληροφορίεες από Reuters