Η ΑΕΚ πήρε μια σπουδαία πρόκριση απέναντι στην Άντερλεχτ συνεχίζοντας της ευρωπαϊκή της πορεία στη League Phase της Conference League, όπου στην σημερινή (29/8) κλήρωση στις 14:00 στο Μονακό θα μάθει τους έξι αντιπάλους της.

Ο «Δικέφαλος» βρίσκεται στο 4ο από τα έξι γκρουπ δυναμικότητας και θα βρεθεί απέναντι σε έναν αντίπαλο από το κάθε γκρουπ.

Οι 36 φιναλίστ του League Phase του Conference League

1o γκρουπ δυναμικότητας

Φιορεντίνα (62.000)

Άλκμααρ (54.500)

Σαχτάρ (52.000)

Σλόβαν Μπρατισλάβας (33.500)

Ραπίντ Βιέννης (32.250)

Λέγκια (31.000)

2ο γκρουπ δυναμικότητας

Σπάρτα Πράγας (29.500)

Ντινάμο Κιέβου (23.500)

Κρίσταλ Πάλας (23.039)

Λεχ Πόζναν (19.000)

Ράγιο Βαγεκάνο (18.890)

Σάμροκ Ρόβερς (17.875)

3ο γκρουπ δυναμικότητας

Ομόνοια (17.375)

Μάιντς (17.266)

Στρασμπούρ (14.618)

Γιαγκελόνια (14.000)

Τσέλιε (14.000)

Ριέκα (12.000)

4ο γκρουπ δυναμικότητας

Ζρίνσκι (10.000)

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (10.000)

Κουόπιο (10.000)

ΑΕΚ (9.500)

Αμπερντίν (9.500)

Ντρίτα (9.000)

5ο γκρουπ δυναμικότητας

Μπρέινταμπλικ (9.000)

Σίγκμα Όλομουτς (8.820)

Σαμσουνσπόρ (8.780)

Ράκοβ (8.000)

ΑΕΚ Λάρνακας (7.937)

Σκεντίγια (7.500)

6ο γκρουπ δυναμικότητας

Χάκεν (7.000)

Λωζάνη (6.725)

Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (6.500)

Χάμρουν Σπάρτανς (6.000)

Νόα (4.800)

Σέλμπουρν (2.993)