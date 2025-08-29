Τα φασολάκια με γιαούρτι είναι ένας δροσερός και θρεπτικός συνδυασμός, που φέρνει στο πιάτο γεύση, απλότητα και καλοκαιρινή φρεσκάδα!

Υλικά

500 γρ. φασολάκια ψιλά

3 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κρεμμύδι σε λεπτές φέτες

2 σκελ. σκόρδο σε λεπτές φέτες

1 κ.σ. πελτέ ντομάτας

1 κ.γ. κύμινο

1 κ.γ. πάπρικα

400 γρ. ντομάτες ψιλοκομμένες

2 ώριμες ντομάτες σε φέτες

Αλάτι

Πιπέρι

Φύλλα φρέσκου δυόσμου

Φιλέ αμυγδάλου

ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ

200 γρ. στραγγιστό γιαούρτι

Ελαιόλαδο

1 κ.σ. γλυκιά πάπρικα

1 κ.γ. μπούκοβο

Ψωμί ολικής άλεσης

