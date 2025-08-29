Τα φασολάκια με γιαούρτι είναι ένας δροσερός και θρεπτικός συνδυασμός, που φέρνει στο πιάτο γεύση, απλότητα και καλοκαιρινή φρεσκάδα!
Υλικά
500 γρ. φασολάκια ψιλά
3 κ.σ. ελαιόλαδο
1 κρεμμύδι σε λεπτές φέτες
2 σκελ. σκόρδο σε λεπτές φέτες
1 κ.σ. πελτέ ντομάτας
1 κ.γ. κύμινο
1 κ.γ. πάπρικα
400 γρ. ντομάτες ψιλοκομμένες
2 ώριμες ντομάτες σε φέτες
Αλάτι
Πιπέρι
Φύλλα φρέσκου δυόσμου
Φιλέ αμυγδάλου
ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ
200 γρ. στραγγιστό γιαούρτι
Ελαιόλαδο
1 κ.σ. γλυκιά πάπρικα
1 κ.γ. μπούκοβο
Ψωμί ολικής άλεσης
Δείτε την εκτέλεση της συνταγής στο vita.gr