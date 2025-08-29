Μία δυσάρεστη έκπληξη περίμενε έναν 63χρονο από τα Ανώγεια, ο οποίος επιστρέφοντας από τις διακοπές με τη σύζυγό του, βρήκε το σπίτι του γαζωμένο με τέσσερις σφαίρες, δύο εκ των οποίων τρύπησαν τη μπαλκονόπορτα και προκάλεσαν ζημιές στο σαλόνι.

Ευτυχώς από το σπίτι απουσίαζαν όταν συνέβη το περιστατικό και τα δύο παιδιά του ζευγαριού, που είναι φοιτητές. Ο 63χρονος κατήγγειλε το περιστατικό τόσο στην τοπική ηλεκτρονική εφημερίδα «ΑΝΩΓΗ», όσο και στην Αστυνομία, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει την διενέργεια έρευνας. Όπως διαπιστώθηκε, δύο σφαίρες τρύπησαν τη μπαλκονόπορτα και η μία καρφώθηκε σε σώμα καλοριφέρ τρυπώντας το και η άλλη σε καρέκλα, ενώ μια τρίτη χτύπησε τον σοβά πάνω από την πόρτα και η τέταρτη έναν τοίχο στον δεύτερο όροφο. Το σπίτι βρίσκεται στον περιφερειακό δρόμο των Ανωγείων.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να αποκλείουν το σενάριο των άσκοπων πυροβολισμών. Στο σημείο αναμένεται κλιμάκιο της Ασφάλειας και η Σήμανση για περαιτέρω έρευνα. Σε δήλωσή του στην «ΑΝΩΓΗ», ο ιδιοκτήτης ανέφερε: «Δεν έχω προσωπικές διαφορές με κανέναν, για να στραφεί κάποιος εναντίον μου. Πιστεύω, πως πρόκειται για ανήλικους που πυροβολούσαν από διερχόμενο όχημα και πιθανόν λόγω κακού χειρισμού, οι σφαίρες έφυγαν ανεξέλεγκτα προς το σπίτι μου. Ευτυχώς, έλειπαν όλοι, αν ήμασταν μέσα, θα κινδύνευε η ζωή μας».

Ο ίδιος απευθύνει έκκληση στους γονείς να αποτρέπουν τους ανήλικους από το να χειρίζονται όπλα:«Τα όπλα δεν είναι παιχνίδια, ειδικά όταν τα κρατούν παιδιά που δεν ξέρουν να τα χρησιμοποιούν, ακόμη περισσότερο όταν οδηγούν ή έχουν καταναλώσει αλκοόλ. Ελπίζω να μη θρηνήσουμε θύματα στο μέλλον».