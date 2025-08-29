Βαρύ πένθος πλανιόταν σήμερα στη Καστοριά, όπου τελέστηκε η κηδεία των δύο 16χρονων παιδιών, που σκοτώθηκαν σε ένα τραγικό τροχαίο.

Με τις καμπάνες να ηχούν πένθιμα, συγκλονισμένες οι οικογένειες των δύο παιδιών, φίλοι και συγχωριανοί στο Μαυροχώρι και την Πολυκάρπη Καστοριάς τα συνόδευσαν στην τελευταία τους κατοικία. Οι γονείς των δύο 16χρονων τα αναζητούσαν για ώρες. Είχαν πάρει κρυφά το αυτοκίνητο της οικογένειας του αγοριού και είχαν βγει βόλτα. Μια βόλτα που είχε την πιο τραγική κατάληξη. Το αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο και προσέκρουσε με δύναμη σε δέντρα.

Τα λόγια της δασκάλας του 16χρονου συγκινούν: «Σαν κεραυνός έπεσε η πολύ θλιβερή είδηση, σαν φωτιά που έκαψε το σπίτι τους, το χωριό και την περιοχή όλη. Ήταν ευγενικό και τρυφερό παιδί. Τον έβλεπα συχνότερα από όλους τους άλλους μαθητές μου, καθώς συναντιόμασταν συνεχώς στην εκκλησία του χωριού μας, την οποία χαιρόταν να υπηρετεί».

Το χαμόγελο της 16χρονης θα μείνει χαραγμένο στις μνήμες των αγαπημένων της. «Κόρη, αδελφή, εγγονή, ανιψιά, θα μείνει για πάντα χαραγμένη στις καρδιές όλων μας για το φωτεινό της χαμόγελο και την καλοσύνη της».

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή η 11χρονη από το τροχαίο στην Πιερία

Διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκράτειου νοσοκομείου Θεσσαλονίκης εξακολουθεί να νοσηλεύεται την ίδια ώρα το 11χρονο κοριτσάκι. Έχασε την 9χρονη αδελφούλα της στο σοκαριστικό τροχαίο στην Πιερία και τώρα δίνει τη μεγαλύτερή της μάχη, την μάχη για την ζωή της.

Η 11χρονη υποβλήθηκε ήδη σε δύο χειρουργικές ορθοπεδικές επεμβάσεις. Φαίνεται να μην έχουν πειραχτεί ζωτικά όργανα του παιδιού, με τους γιατρούς να μην έχουν φύγει στιγμή από κοντά του. «Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια συναισθηματική φόρτιση σε όλους τους θεράποντες ιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό, διότι ξέρουμε όλοι, ότι έχασε το αδελφάκι της και κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, να γίνει καλά», είπε στο MEGA ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Η ανείπωτη τραγωδία συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης. Η 35χρονη μητέρα με καταγωγή από την Γερμανία έβαλε τις δύο κόρες της στο αυτοκίνητο, για να πάνε για ψώνια. Κατά την επιστροφή, στην επαρχιακή οδό Κατερίνης-Δίου η γυναίκα έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και κατέληξε με ταχύτητα πάνω στο δέντρο.

Το τελευταίο «αντίο» στο 9χρονο κοριτσάκι που έχασε τη ζωή του θα πουν οι συγγενείς του αύριο Σάββατο 30 Αυγούστου στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής στην Κονταριώτισσα Πιερίας.

Νεκρός πατέρας τριών παιδιών

Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε το πρωί 44χρονος, πατέρας τριών παιδιών. Στον δρόμο Αλιβερίου – Χαλκίδας η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε με συνεπιβάτιδα τη γυναίκα του, συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο. Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Χαλκίδας όπου και παραμένει σε σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής, στο συγκεκριμένο σημείο έχουν συμβεί επανειλημμένα τροχαία.