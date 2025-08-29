Δεν είναι και πολλά τα αυτοκίνητα που μπορούν ακόμη να σε συγκινήσουν οδηγικά, με τις αγωνιστικές επιδόσεις τους. Ιδιαίτερα στη νέα γενιά των ηλεκτρικών οι επιδόσεις μπορεί να εντυπωσιάζουν με γνώμονα ότι οι ηλεκτροκινητήρες μοιράζουν «ηλεκτροσόκ» στους οδηγούς τους, όπως τα απόλυτα σπορ αυτοκίνητα θα παραμείνουν μετρημένα στα δάχτυλα. Ένα από αυτά και το πολυαναμενόμενο Hyundai Ioniq 6 N που ξεκινάει το σπορ dna του από το επιθετικό του λουκ!

Το νέο μοντέλο έχει σπορ εμφάνιση, στημένη με γνώμονα τα μοντέλα που λατρεύουν τις πίστες, έχει νέο προφυλακτήρα με πιο αγωνιστική εμφάνιση, μεγαλύτερες εισαγωγές αέρα και το μενού συμπληρώνεται από τις ποδιές και τα μαύρα προστατευτικά στα χαμηλά των θυρών. Το νέο μοντέλο δείχνει πιο φαρδύ σε σχέση με τις απλές εκδόσεις ενώ η φίρμα τοποθέτησε στην προκειμένη περίπτωση τις 20άρες ζάντες , που κρύβουν δισκόπλακες ειδικών προδιαγραφών. Στο φρενάρισμα συμβάλλει και η ανάκτηση ενέργειας, που προσφέρει ως 0,6 G επιβραδυντικής δύναμης.

Και κάτω από το καπό του οι επιδόσεις θυμίζουν το αδελφάκι του, το Ioniq 5 N. Ειδικότερα, το νέο Ioniq 6 μπορεί να ξετυλίξει το σπορ αγωνιστικό του «πακέτο» στην πίστα, χάρη στους δυο ηλεκτροκινητήρες (226 ίππους εμπρός/383 ίππους πίσω) που συνολικά παρέχουν στους τροχούς 610 ίππους και την εξωφρενική ροπή των 740 Nm .Στην πράξη οι επιδόσεις ανεβάζουν την αδρεναλίνη: H επιτάχυνση έρχεται χωρίς κόπο από τα 0-100 χλμ./ώρα σε 3,2 δλ και η τελική αγγίζει τα 257 χλμ./ώρα. Αυτοί οι χρόνοι ουσιαστικά καθιστούν το Ioniq 6 N ως το ταχύτερο Hyundai παραγωγής όλων των εποχών, μαζί με το κορυφαίο αδελφάκι του το Ioniq 5 N (260 χλμ./ώρα). Όλα τα ηλεκτρονικά βοηθήματα που υπάρχουν στο Ioniq 5 N πλέον έχουν υιοθετηθεί και στο Ioniq 6 N

Προς το παρόν η φίρμα δεν έχει ανακοινώσει την αυτονομία του μοντέλου, όπως χάρη στην αρχιτεκτονική 350 kW δίνει τη δυνατότητα ώστε η φόρτιση του να έρχεται από το 10-80% της χωρητικότητας της μπαταρίας σε περίπου 18 λεπτά.