Τουλάχιστον οκτώ νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της νέας μαζικής επίθεσης που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον του Κιέβου τη νύχτα της Τρίτης, σύμφωνα με δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο ίδιος σημείωσε ότι το πλήγμα ήταν ιδιαίτερα βαρύ για την ουκρανική πρωτεύουσα, προκαλώντας νέα αδιέξοδα στην ειρηνευτική διαδικασία.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Ζελένσκι χαρακτήρισε το χτύπημα ως «μία ακόμη μαζική επίθεση εναντίον των πόλεών μας. Ακόμη περισσότεροι φόνοι». Παράλληλα, κατηγόρησε τη Μόσχα ότι «επιλέγει τους βαλλιστικούς πυραύλους από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων», υπογραμμίζοντας πως η Ρωσία συνεχίζει να κλιμακώνει τη βία αντί να επιδιώξει τον τερματισμό του πολέμου.

Διεθνείς αντιδράσεις και προσδοκίες κυρώσεων

Ο Ουκρανός πρόεδρος απηύθυνε κάλεσμα προς τη διεθνή κοινότητα για άμεση αντίδραση, τονίζοντας ιδιαίτερα την ανάγκη για νέες κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας. Εστίασε συγκεκριμένα στην Κίνα – έναν από τους βασικούς συμμάχους της Μόσχας – αλλά και στην Ουγγαρία, κράτος-μέλος της Ε.Ε. με στενές σχέσεις με το Κρεμλίνο, ζητώντας να υιοθετήσουν μια ξεκάθαρη στάση.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας, Ιχόρ Κλιμένκο, ανέφερε πως μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται και δύο παιδιά, ενώ τόνισε ότι συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων στα ερείπια.

Η έκταση της καταστροφής στο Κίεβο

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, έκανε λόγο για 38 τραυματίες, εκ των οποίων οι τριάντα παραμένουν νοσηλευόμενοι. Δημοσιογράφοι του AFP μετέδωσαν ότι άκουσαν πολλαπλές, ισχυρές εκρήξεις, ενώ κατέγραψαν στιγμιότυπα από κατάρριψη πυραύλου και πτώση συντριμμιών σε κατοικημένες περιοχές.

Η στρατιωτική διοίκηση της πόλης ανακοίνωσε πως η επίθεση πραγματοποιήθηκε με συνδυασμό drones και πυραύλων – βαλλιστικών, κρουζ και υπερηχητικών – πλήττοντας στόχους σε περισσότερες από 20 τοποθεσίες της πρωτεύουσας. Σημαντικές υποδομές υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές: μία πενταώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε εγκλωβίζοντας ενοίκους, ενώ κατεστραμμένα δηλώθηκαν δεκάδες οχήματα και ένα εμπορικό κέντρο στην κεντρική συνοικία.

Ένας παιδικός σταθμός βρέθηκε επίσης στο στόχαστρο της επίθεσης, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, γεγονός που εντείνει τη διεθνή ανησυχία για τις συνέπειες στη ζωή των αμάχων.

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις, ο Αντρίι Γιερμάκ, προσωπάρχης του Ζελένσκι, σημείωσε στο Telegram: «Ορίστε όλα όσα πρέπει κανείς να γνωρίζει για το κράτος τρομοκράτη, για τον (Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν και την ‘επιθυμία’ τους για ειρήνη».