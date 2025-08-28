Ένας 22χρονος youtuber, ο Σαγκάρ Τουντού, παρασύρθηκε από τον καταρράκτη Ντουντούμα στην Κοραπούτ της Ινδίας, ενώ βιντεοσκοπούσε υλικό για το κανάλι του.

Tο τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο. Παρά τις προσπάθειες του νεαρού να πιαστεί από έναν βράχο, η μεγάλη ορμή του νερού δεν του επέτρεψε να γλυτώσει.

Βίντεο με τις τελευταίες στιγμές του 22χρονου έγινε viral. Περαστικοί προσπάθησαν να τον σώσουν, μα ήταν πολύ αργά για τον τολμηρό νεαρό, ο οποίος έχασε την ζωή του.

22-year-old Indian YouTuber, Sagar Tudu, will never be seen on Youtube again, he was swept away by raging currents at the Duduma Waterfall in Odisha, while attempting to impress his fans for likes. pic.twitter.com/9tCC2Jk8QP — Dane (@UltraDane) August 26, 2025

Μόνο η τσάντα του Τουντού ανακτήθηκε. Πολλοί δήλωσαν σοκαρισμένοι και στενοχωρημένοι από το γεγονός, μα άλλοι επέκριναν τον 22χρονο, λέγοντας πως η επιλογή του ήταν παράτολμη και επικίνδυνη.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης επεσήμαναν πως το νερό ήταν πολύ ορμητικό επειδή υπερχείλισε το φράγμα Μακχούντ λόγω έντονων βροχοπτώσεων.