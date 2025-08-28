Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης προς τους δημοσιογράφους στην έδρα του ΟΗΕ, ο Εκπρόσωπος Τύπου του Γενικού Γραμματέα ανακοίνωσε ότι ο Αντόνιο Γκουτέρες ενημερώθηκε για την κοινή επιστολή που κατέθεσαν η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το Ιράν.

Ο κ. Γκουτέρες προέτρεψε όλα τα μέρη που συμμετέχουν στη συμφωνία JCPoA, καθώς και το Συμβούλιο Ασφαλείας, «να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις για την εξεύρεση μιας διπλωματικής λύσης που θα διασφαλίζει τον ειρηνικό χαρακτήρα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και θα αποφέρει οικονομικά οφέλη στον λαό του Ιράν». Τόνισε τη σημασία διατήρησης της διπλωματικής οδού, εν μέσω αυξανόμενων γεωπολιτικών πιέσεων.

Παράθυρο ευκαιρίας για αποφυγή κλιμάκωσης

Ο Γενικός Γραμματέας υπενθύμισε πως «τις επόμενες 30 ημέρες υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας για να αποφευχθεί οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση», καλώντας τη διεθνή κοινότητα να επικεντρωθεί στις προσπάθειες πρόληψης μια νέας στρατιωτικής σύγκρουσης. Επισήμανε την αναγκαιότητα να καταβληθούν όλες οι προσπάθειες ώστε να αποφευχθούν εξελίξεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κρίσιμη αστάθεια στην περιοχή.

Προτεραιότητα στον διάλογο για την περιφερειακή ασφάλεια

Ο κ. Γκουτέρες επανέλαβε την ανάγκη «να δοθεί προτεραιότητα στον διάλογο για να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες που σχετίζονται με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και τη συνολική περιφερειακή ασφάλεια». Υπογράμμισε έτσι τη σημασία της διπλωματίας ως κύριου εργαλείου για τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή.