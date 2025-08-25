Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, προχώρησε σε αυστηρή καταδίκη για τους θανάτους Παλαιστινίων που σημειώθηκαν έπειτα από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές κατά του νοσοκομείου Νάσερ. Με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο εκπρόσωπός του, Στεφάν Ντουζαρίκ, ο Γκουτέρες ζητά να διεξαχθεί *“ταχεία και αμερόληπτη έρευνα”* σχετικά με τα γεγονότα.

Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ επισήμανε πως ο Αντόνιο Γκουτέρες “υπενθυμίζει ότι για τους αμάχους, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών υγείας και των δημοσιογράφων, πρέπει να υπάρχει σεβασμός και προστασία ανά πάσα στιγμή”. Παράλληλα, επανέλαβε την έκκληση για την άμεση διαλεύκανση των συνθηκών θανάτου των αμάχων, με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας.