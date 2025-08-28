Η παρουσία του Παναθηναϊκού σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν έχει ιδιαίτερη σημασία για τον σύλλογο, καθώς… τρέχει για να καλύψει τα λάθη περασμένων χρόνων και το χαμένο έδαφος και σε ένα βαθμό το έχει πετύχει.

Αν και η Σαμσουνσπόρ δεν ήταν… μεγαθήριο, ο Παναθηναϊκός έκανε τη δουλειά και στη Σαμψούντα και επιστρέφει από τον Πόντο με το εισιτήριο για το Europa League, το οποίο του δίνει βαθμούς στην κατάταξη, κύρος, εγγυημένη παρουσία σε μια σημαντική διοργάνωση, ένα… δυνατό ποσό από την UEFA, οκτώ εξασφαλισμένους αγώνες απέναντι σε ποιοτικούς αντιπάλους και το δικαίωμα να ονειρευτεί λιγάκι παραπάνω.

Ο Βιτόρια το… εκτόξευσε, καθώς ανέφερε μετά το ματς με τη Σαμσουνσπόρ ότι: «ανεβήκαμε επίπεδο στην Ευρώπη». Βέβαια αν το δούμε ψυχρά και μόνο με βάση όσα έχει κάνει ο Παναθηναϊκός – ή καλύτερα δεν έκανε στην Ευρώπη – από το 2017 μέχρι και το 2022, ίσως και να έχει δίκιο. Ωστόσο οι Πράσινοι βρίσκονται στην κύρια φάση μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης για τρίτη συνεχόμενη σεζόν και η ιστορία τους είναι τόσο βαριά που τέτοια σχόλια μάλλον είναι άστοχα και ατυχέστατα.

Ο Παναθηναϊκός έχει ακόμα δρόμο να διανύσει για να (ξανά) γίνει Panathinaikos, όμως τα βήματα που γίνονται είναι προς τη σωστή κατεύθυνηση και τούτη τη φορά το Τριφύλλι δεν έχει… μπερδευτεί με τον ευρωπαϊκό χάρτη.

Ο Βιτόρια μάλλον έχει αντιληφθεί πόσο μεγάλη ευκαιρία έχασε η ομάδα του στα ματς με τους Ρέιντζερς για να διεκδικήσει το κάτι παραπάνω στην ευρωπαϊκή της παρουσία, αλλά το μίνιμουμ του στόχου επετεύχθη και ο κόσμος του Παναθηναϊκού θα ζήσει έντονες βραδιές στο Europa League και πολλές συγκινήσεις.

Εκεί ο βαθμός δυσκολίας μεγαλώνει, καθώς υπάρχουν ομάδες οι οποίες εύκολα θα μπορούσαν να σταθούν στο Champions League, όπως η Ρόμα, η Πόρτο, η Λιλ, η Άστον Βίλα, η Φενέρμπαχτσε, η Νότιγχαμ Φόρεστ και η Στουτγκάρδη.

Βρίσκεις και μικρά… λαχεία, αλλά για αυτά η Θεά Τύχη θα αποφασίσει ή αν θέλετε ο αλγόριθμος της UEFA.

Πλέον το μυαλό είναι Moνακό, αλλά και στους δείκτες του ρολογιού! Γιατί ο χρόνος κυλάει με… τρέλα και έχουν λιγοστέψει οι μέρες μέχρι τη 2α Σεπτεμβρίου, ημερομηνία καταληκτική για τη δήλωση της ευρωπαϊκής λίστας. Ελάχιστα 24ωρα έχουν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού στη διάθεση τους για να κλείσουν τον αντικαταστάτη του Ιωαννίδη και να ολοκληρώσουν τις μεταγραφικές τους κινήσεις. Ότι είναι να γίνει, θα γίνει γρήγορα. Με την… κάβα των 22 εκ. ευρώ από την Σπόρτινγκ, αλλά και το δέλεαρ συμμετοχής στη League Phase του Europa League. Και κάτι μου λέει, ότι μπορεί να γίνει η… εκπληξούλα στο φινάλε.