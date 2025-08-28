Πληθαίνουν τα περιστατικά ανάρμοστης συμπεριφοράς τουριστών στα αεροδρόμια της χώρας. Αναστάτωση προκλήθηκε στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, όταν δύο Γερμανοί τουρίστες, ενώ βρίσκονταν στην πίστα και ετοιμάζονταν να επιβιβαστούν στο αεροπλάνο, άναψαν τσιγάρο, αψηφώντας τις σχετικές απαγορεύσεις.

Παρά τις συστάσεις των υπαλλήλων του αεροδρομίου, οι τουρίστες αγνόησαν τις υποδείξεις και συνέχισαν να καπνίζουν. Τελικά, αντί να φτάσουν στον προορισμό τους, κατέληξαν στα κρατητήρια.

Την ίδια ώρα, στο αεροδρόμιο των Χανίων, μια 53χρονη τουρίστρια υπό την επήρεια αλκοόλ προκάλεσε επεισόδιο, με αποτέλεσμα να συλληφθεί από τις αρχές.