Ένας πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ πέρασε 50 λεπτά σε τηλεδιάσκεψη με μηχανικούς της Lockheed Martin, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει πρόβλημα με το μαχητικό F-35 του, πριν αναγκαστεί να εκτιναχθεί και το αεροσκάφος συντριβεί στην Αλάσκα. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 28 Ιανουαρίου στην αεροπορική βάση Eielson, κοντά στο Fairbanks.

Η πτώση και η καταστροφή του μαχητικού

Η συντριβή καταγράφηκε σε βίντεο, όπου το F-35 φαίνεται να πέφτει κάθετα και να εκρήγνυται σε πύρινη σφαίρα. Ο πιλότος εκτινάχθηκε με ασφάλεια, υπέστη ελαφρά τραύματα, αλλά το αεροσκάφος αξίας 200 εκατομμυρίων δολαρίων καταστράφηκε ολοσχερώς.

Αιτία της βλάβης: Πάγος στα υδραυλικά συστήματα

Σύμφωνα με την έκθεση ατυχήματος της Πολεμικής Αεροπορίας, η αιτία της συντριβής αποδόθηκε στη δημιουργία πάγου στις υδραυλικές γραμμές της μύτης και των κύριων συστημάτων προσγείωσης. Ο πάγος εμπόδισε την ορθή ανάπτυξη των τροχών.

Μηχανικά προβλήματα κατά την πτήση

Μετά την απογείωση, ο πιλότος προσπάθησε να ανασύρει το σύστημα προσγείωσης, αλλά αυτό δεν αποσύρθηκε πλήρως. Όταν το επανέφερε, το μπροστινό σκέλος προσγείωσης κλείδωσε σε λανθασμένη γωνία. Οι προσπάθειες διόρθωσης δημιούργησαν περαιτέρω προβλήματα, κάνοντας το σύστημα να “πιστεύει” ότι το αεροσκάφος βρισκόταν στο έδαφος.

Τηλεδιάσκεψη με μηχανικούς

Προσπαθώντας να επιλύσει το ζήτημα, ο πιλότος ακολούθησε τις λίστες ελέγχου και στη συνέχεια συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη με πέντε μηχανικούς της Lockheed Martin. Στη συζήτηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ανώτερος μηχανικός λογισμικού, μηχανικός ασφάλειας πτήσης και ειδικοί στα συστήματα προσγείωσης.

Αποτυχημένες προσπάθειες προσγείωσης

Ο πιλότος επιχείρησε δύο προσγειώσεις τύπου “touch and go”, προκειμένου να ισιώσει το μπλοκαρισμένο μπροστινό σκέλος. Ωστόσο οι προσπάθειες αυτές απέτυχαν και είχαν ως αποτέλεσμα την παγίωση και των κύριων συστημάτων προσγείωσης, τα οποία πλέον δεν μπορούσαν να εκταθούν πλήρως.

🚨 BREAKING: U.S. Air Force REVEALS Shocking Details of Jan. 28 F-35 Crash in Alaska 💥 pic.twitter.com/aQolSFqtMe — Frontier Brief (@Frontierbrief) August 27, 2025

Σφάλμα υπολογιστικού συστήματος εν πτήσει

Οι αισθητήρες του αεροσκάφους υπέδειξαν λανθασμένα ότι το F-35 βρισκόταν στο έδαφος, με αποτέλεσμα οι υπολογιστές να μεταβούν σε “αυτοματοποιημένη λειτουργία εδάφους”. Αυτό κατέστησε το αεροσκάφος ανεξέλεγκτο, αναγκάζοντας τελικά τον πιλότο να εκτιναχθεί.

Εντοπισμός υδραυλικού υγρού με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό

Μετά τη συντριβή, η επιθεώρηση των συντριμμιών αποκάλυψε ότι περίπου το ένα τρίτο του υγρού στα υδραυλικά κυκλώματα της μύτης και του δεξιού σκέλους ήταν νερό — στοιχείο που δεν θα έπρεπε να υπάρχει.

Παρόμοιο περιστατικό χωρίς συντριβή

Εννέα ημέρες μετά τη συντριβή, άλλο F-35 στην ίδια βάση παρουσίασε παρόμοια συμπτώματα, αλλά κατάφερε να προσγειωθεί χωρίς ζημιά.

Ακόμη η Lockheed Martin είχε εκδώσει τεχνική οδηγία συντήρησης τον Απρίλιο του 2024, προειδοποιώντας για προβλήματα με τους αισθητήρες των F-35 σε συνθήκες ακραίου ψύχους. Η οδηγία ανέφερε ότι αυτό θα μπορούσε να καταστήσει δύσκολο για τον πιλότο να διατηρήσει τον έλεγχο.

Κρίσιμη παράλειψη κατά την τηλεδιάσκεψη

Η έκθεση επισημαίνει ότι αν οι συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη είχαν αναφερθεί στην οδηγία του 2024, πιθανόν θα πρότειναν μια πλήρη προσγείωση ή ελεγχόμενη εκτίναξη, αντί για τη δεύτερη προσπάθεια άμεσης προσγείωσης που οδήγησε στο ατύχημα.

Τέλος η Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων κατέληξε ότι παράγοντες όπως: η λήψη αποφάσεων του πληρώματος και των τεχνικών στη τηλεδιάσκεψη, η ανεπαρκής εποπτεία του προγράμματος επικίνδυνων υλικών, και η μη σωστή συντήρηση των υδραυλικών συστημάτων συνέβαλαν στη συντριβή του αεροσκάφους.

Πηγή:CNN