Εργαζόμενοι της ομοσπονδιακής υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων (FEMA) ενημερώθηκαν πως τίθενται σε διαθεσιμότητα χθες Τρίτη επειδή προσυπέγραψαν ανοικτή επιστολή διαμαρτυρίας για αποφάσεις του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά την ηγεσία της, ανέφερε η Washington Post επικαλούμενη έγγραφα που περιήλθαν σε γνώση της.

Ως χθες το βράδυ η διεύθυνση της FEMA είχε αποστείλει ενημερωτικά σημειώματα σε πολλά μέλη του προσωπικού της ενημερώνοντας πως τίθενται με άμεση ισχύ σε διοικητική αργία μετ’ αποδοχών, εξήγησε η εφημερίδα.

Δεκάδες νυν και πρώην μέλη του προσωπικού της υπηρεσίας αυτής, που είναι αρμόδια κυρίως για τον συντονισμό των προσπαθειών αντιμετώπισης καταστροφών, προειδοποίησαν το ομοσπονδιακό Κογκρέσο με την επίμαχη ανοικτή επιστολή ότι η απειρία της ηγεσίας που τοποθετήθηκε από τον κ. Τραμπ μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή επιπέδου συγκρίσιμου με εκείνο του τυφώνα Κατρίνα, που είχε σαρώσει τη Νέα Ορλεάνη (Λουιζιάνα, νότια) πριν από είκοσι χρόνια.