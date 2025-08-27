Oι Kneecap με μια ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γνωστοποίησαν την ακύρωση ολόκληρης της αμερικανικής τους περιοδεία τον Οκτώβριο του 2025. Και δεν είναι επειδή δεν πούλησαν αρκετά εισιτήρια, καθώς κάθε show ήταν sold out, αλλά επειδή αναμένεται το επόμενο διάστημα η ακρόαση ενός εκ των μελών του συγκροτήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με την κατηγορία της τρομοκρατίας.

Η αφορμή; Ο Mo Chara κατηγορείται για «τρομοκρατικό αδίκημα», επειδή σε συναυλία του συγκροτήματος Νοεμβρίου 2024, στο O2 Forum στο Κέντις Τάουν, στο βόρειο Λονδίνο, ύψωσε μια σημαία που θεωρήθηκε ότι έδειχνε στήριξη στη Χεζμπολάχ. Οι δικηγόροι του καλλιτέχνη ζητούν την απόρριψη της υπόθεσης για τεχνικό σφάλμα στη διαδικασία. Ο δικαστής από την πλευρά του ψάχνει αν έχει τη δικαιοδοσία να εκδικάσει την υπόθεση.

Ο Liam Óg Ó hAnnaidh, ο οποίος εμφανίζεται με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Mo Chara, θα επιστρέψει στο δικαστήριο του Γουέστμινστερ στις 26 Σεπτεμβρίου, περίοδος που το συγκρότημα θα έπρεπε να πετά για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το συγκρότημα μάλιστα στην ανακοίνωσή του μιλά για «κυνήγι μαγισσών»: «Προς όλους τους θαυμαστές μας που βρίσκονται στις ΗΠΑ, έχουμε κάποια άσχημα νέα. Λόγω της εγγύτητας της επόμενης δικαστικής μας ακρόασης στο Λονδίνο με την πρώτη ημερομηνία της περιοδείας, καθώς η βρετανική κυβέρνηση συνεχίζει το κυνήγι μαγισσών της, θα πρέπει να ακυρώσουμε και τις 15 ημερομηνίες περιοδείας στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο. Με κάθε συναυλία πλήρως sold out, σε δεκάδες χιλιάδες θαυμαστές, αυτά είναι νέα που με λύπη ανακοινώνουμε. Αλλά μόλις κερδίσουμε τη δικαστική μας υπόθεση, κάτι που θα γίνει, υποσχόμαστε να ξεκινήσουμε μια ακόμη μεγαλύτερη περιοδεία σε όλους εσάς τους σπουδαίους οπαδούς».

Το συγκρότημα δήλωσε ότι οι επιστροφές εισιτηρίων για την περιοδεία θα είναι διαθέσιμες από το σημείο αγοράς και υποσχέθηκε ότι θα «μοιραστούν κάτι πολύ ξεχωριστό» για τους θαυμαστές τους στις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι με κάποιο τρόπο θα δηλώσουν παρόν.

Ποιοι είναι οι Kneecap

Ποιοι όμως είναι οι Kneecap που προκαλούν παγκόσμιες αντιδράσεις;

Πρόκειται για ένα Ιρλανδικό Hip-hop συγκρότημα που αποτελείται από 3 αγόρια. 2 ράπερ τους Moglai Bap και Μο Chara και έναν dj, τον Provai. Δημιουργήθηκαν στο Μπέλσφαστ μετά την εποχή των «Troubles» στη Βόρεια Ιρλανία.

Πρόκειται για την πολύχρονη βίαιη πολιτική και θρησκευτική σύγκρουση που σημάδεψε τη Βόρεια Ιρλανδία από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 έως και τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής το 1998. Έτσι η πολιτισμική αντίσταση και η δίγλωσση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των εμπειριών τους καθώς μεγάλωναν.

Χρησιμοποιούν στην ουσία την μουσική για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στις πολιτικές καταστάσεις. Στα τραγούδια τους αναμειγνύουν επιδέξια το χιούμορ, τον χλευασμό και τις πολιτικές απόψεις. Οι Kneecap στην ουσία έγιναν το σύμβολο μιας επαναστατημένης ιρλανδικής νεολαίας που θέλει να διατηρήσει τη μητρική της γλώσσα, η οποία καταπιέστηκε για πολύ καιρό την εποχή του βρετανικού αποικισμού.

Το συγκρότημα επίσης έγινε πρωτοσέλιδο τον Απρίλιο όταν εμφανίστηκε βίντεο που φαινόταν να δείχνει ένα μέλος του συγκροτήματος να λέει «σκοτώστε τον τοπικό σας βουλευτή» σε μια συναυλία και «Ζήτω η Χαμάς, Ζήτω η Χεζμπολάχ» σε μια άλλη.

Οι Kneecap στην συνέχεια ζήτησαν συγγνώμη από τις οικογένειες των δολοφονημένων βουλευτών και δήλωσαν ότι «ποτέ δεν υποστήριξαν» τη Χαμάς ή τη Χεζμπολάχ.

Έχουν πάρα πολλά κομμάτια με ιδιαίτερα προκλητικούς στίχους και στα πιο γνωστά κομμάτια τους περιλαμβάνονται τα Get Your Brits Out, Better Way To Live και The Recap.